Королева Камилла намерена вычеркнуть принца Гарри из завещания Карла III

В соответствии с опубликованными данными издания Marca, которое цитирует сотрудника двора, британский принц оказывается в опасности лишиться наследства.

В начале февраля, по прибытии Гарри в Лондон, чтобы навестить своего страдающего раком отца, между ним и королевой Камиллой произошел конфликт. Мачеха обвинила принца в лицемерии и потребовала, чтобы он прекратил использоание фамильного имени в своих действиях самопиара ради.

По словам источника, королеву возмутила выбранная принцем роль “любящего сына”, которую Гарри играет в совершенстве. Мачеха утверждает, что принц принижает честь всей семьи, и никто в Лондоне не ждет его возвращения.

Гарри потерял свою мать – принцессу Диану, когда еще был ребенком. Карл III почти сразу же установил отношения с любовницей, которая является на сегодняшний день королевой. Однако принц так и не принял свою мачеху.

Кроме того, принц Гарри считается неблагодарным членов семьи. Причина заключается в том, что он регулярно публикует неприятности, касающиеся частной жизни семьи, привлекая внимание всего мира.

“Семья много лет терпела излишнюю критику от Гарри и не могла удержаться от желания ответить ему тем же за все его поступки”, – сообщил источник королевского двора.

Родственники планируют объявить принца “официальным изгоем”, лишить его всех титулов, исключить из линии престолонаследия, а также исключить его из завещания Карла III. В этом вопросе Камилла получает поддержку старшего брата Гарри – принца Уильяма.