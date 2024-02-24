43-летний мужчина обстрелян на севере Монреаля

43-летний мужчина был обстрелян на севере Монреаля.

Полиция Монреаля (SPVM) была вызвана на угол авеню Эрнест-Робитайл и улицы Артур-Шевриер около 17:10. Прохожие, видевшие стрельбу, позвонили и рассказали об инциденте.

Пострадавший был ранен в нижнюю часть тела и доставлен в больницу. На сегодняшний день врачи не опасаются за его жизнь.

Пострадавший был известен полиции, как челоловек связанный с криминалом в нашем городе. Об этом подтвердили в SPVM.

Был установлен периметр безопасности, пока следователи проводили свою работу. Арестов произведено не было, расследование продолжается.