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Новости 43-летний мужчина обстрелян на севере Монреаля
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Полиция не дремлет. Некогда!

43-летний мужчина обстрелян на севере Монреаля

Виктория Христова Фев 24, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи 43-летний мужчина обстрелян на севере Монреаля отключены 34 Просмотров

43-летний мужчина был обстрелян на севере Монреаля.

 

Полиция Монреаля (SPVM) была вызвана на угол авеню Эрнест-Робитайл и улицы Артур-Шевриер около 17:10. Прохожие, видевшие стрельбу, позвонили и рассказали об инциденте.

Пострадавший был ранен в нижнюю часть тела и доставлен в больницу. На сегодняшний день врачи не опасаются за его жизнь.

Пострадавший был известен полиции, как челоловек связанный с криминалом в нашем городе. Об этом подтвердили в SPVM.

Был установлен периметр безопасности, пока следователи проводили свою работу. Арестов произведено не было, расследование продолжается.

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