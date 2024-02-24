Продажи жилья в Канаде растут после спада, наблюдавшегося во второй половине 2023 года.

Об этом говорится в заявлении Канадской ассоциации недвижимости (ACI), опубликованном в среду.

Действительно, зарегистрированные продажи жилой недвижимости выросли на 3,7% в январе 2024 года после роста на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца, зафиксированного в предыдущем месяце.

Продажи подскочили на 22% по сравнению с январем 2023 года, в то время как количество новых регистраций выросло на 1,5% за год.

Хотя индекс цен на недвижимость (MLS ® IPP) снизился на 1,2% в январе 2024 года, он по-прежнему показывает годовой рост на 0,4%.

Наибольший прирост был зафиксирован в районе Большого Торонто, Гамильтон-Берлингтоне, Монреале, большом Ванкувере и долине Фрейзер, Калгари, а также в большинстве районов Большой Золотой подковы и курортных районов Онтарио.

В Квебеке продажи жилья выросли на 18% в большом Монреале и на 16% в регионе Квебек в январе 2024 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года, согласно данным профессиональной ассоциации брокеров по недвижимости Квебека (APCIQ).

Средняя цена недвижимости, проданной по стране в январе, составила 659 395 долларов, а в Квебеке-535 000 долларов. Это на 7% больше, чем в предыдущем году.

«Продажи растут, рыночные условия значительно улучшились, а индексы указывают на возобновление конкуренции между покупателями; однако в секторах, где продажи выросли больше всего за последние два месяца, цены по-прежнему имеют тенденцию к снижению. В целом, тенденции свидетельствуют о том, что рынок начинает восстанавливаться, но ему еще предстоит преодолеть недостатки последних двух лет», – сказал Шон Кэткарт, старший экономист ACI.

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