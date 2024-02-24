KartinaTV рекомендует к просмотру

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В ближайшее время мы рекомендуем обратить внимание на следующие премьеры:

Видеотека Premier – Сериал «Красный 5». Премьера!

Агент спецслужб Бекешев, способный самостоятельно ликвидировать целые базы террористов, однажды проваливает миссию и вынужден уйти на пенсию. Приспособиться к обыденной жизни гражданина Бекешеву не удается: его отличает чрезмерная подозрительность, что втягивает его в странные и неудачные ситуации. Внезапно его уникальные навыки снова оказываются востребованными: бывший начальник предлагает агенту работу в организации, занимающейся поиском и арестом преступников с суперспособностями, бежавших из лабораторий КГБ. Бекешеву и его коллегам предстоит раскрывать хитрые заговоры суперзлодеев и спасать город, часто оказываясь в комических ситуациях на грани абсурда.

Видеотека START – Сериал «Сёстры 2»

Видеотека START рекомендует посмотреть сериал под названием «Сёстры». Лента рассказывает о трёх абсолютно не похожих друг на друга сёстрах. Одна – московская бизнес-леди, вторая – парикмахерша, грезящая о богатстве, третья – мечтательная учительница. Всем им достаётся в наследство автосервис, и теперь героиням необходимо управлять консервативным мужским коллективом. Для этого, разумеется, нужно находить общий язык между собой, и вот с этим у них возникнут проблемы.





Видеотека START – Сериал «Многодетство». Премьера!

Для полного счастья семье Герасимовых, у которых на воспитании пятеро детей, не хватает лишь просторной квартиры. Архитектор Павел предлагает решение: он разрабатывает концепцию жилого комплекса для многодетных семей под названием «Ковчег». Идея привлекает застройщика, но для получения его поддержки и улучшения своих условий Павлу придется использовать обман в отношении других людей. Члены семьи Герасимовых отказываются принимать участие в таких действиях, и теперь им приходится покинуть Москву и уехать за город в старый дом, который принадлежал предкам Павла. Вопреки потере всего, Герасимовы решают построить «Ковчег» без посторонней помощи. Несмотря на трудности, с которыми им предстоит столкнуться, герои узнают о силе большой и дружной семьи.

Видеотека Premier – Мультсериал «Турбозавры. Зимние приключения»

Наступило время новых приключений! В то время как дети соревнуются на лыжах, динозавры-трансформеры проводят гонки по заснеженным склонам. Эти необычные существа с нетерпением ждали зимы, чтобы создать каток и насладиться ею по полной программе. Однако команде требуется помощь потерявшегося пингвиненка – это предоставит друзьям возможность проявить все свои героические качества.

ВАЖНО!

Если вы желаете смотреть Kartina Canada на телевизоре, выберите для себя телевизионную приставку. Она очень просто подключается к интернету и Вашему телевизору. Мы поддерживаем как устаревшие, так и новейшие типы телевизоров. Мягкое кресло, горячий чай и пульт дистанционного управления 200 каналами из России и стран СНГ – вот что необходимо для каждого семейного очага.

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Напомним читателю, что в свободной продаже имеются телевизионные карточки от Kartina Canada. Они работают по принципу телефонных, то есть вы снимаете защитный слой и открывшийся код даст вам доступ к более чем 200 лучших телеканалов России, Украины и стран СНГ на 30 дней или один год (в зависимости от стоимости карточки). Наша видеотека насчитывает более 30,000 популярных фильмов и сериалов, а также архив всех основных телеканалов. И главное – всё это без рекламы!

Напоминаем также адрес, по которым уже сегодня можно приобрести телевизионные карточки от KartinaCanada.com: 5136 Bd Décarie, Montréal, QC H3X 2H9