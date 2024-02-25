Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Канадские психологи опровергли существование языков любви
свадьба

Канадские психологи опровергли существование языков любви

Виктория Христова Фев 25, 2024 Новости, Новости Канады, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Канадские психологи опровергли существование языков любви отключены 52 Просмотров

В нашем обществе давно закрепилась концепция «пяти языков любви», утверждающая, что каждый человек может выражать свою привязанность к партнеру различными способами: словами, подарками,  проведенным временем, физическим прикосновением и помощью.

 

Однако канадские психологи из Университета Торонто пришли к выводу, что эта концепция не имеет научного обоснования. По результатам их исследований, опубликованных в журнале “Current Directions in Psychological Science”, эксперты выразили свою критику в отношении труда Гэри Чепмэна, автора книги, в которой в деталях описывается, почему пары не сходятся.

Первым аргументом психологов стало использование Чепменом в своем исследовании исключительно религиозных традиционных пар. Это означает, что результаты его работы могут быть искажены и не отражать реальное положение дел в отношениях людей, не практикующих религию.

Вторым аргументом, приведенным психологами, были результаты собственных опросов пар, которые заявили, что они используют все пять языков любви в своих отношениях. Таким образом, специалисты опровергли научное обоснование теории Чепмэна и утверждение о ее всеобщности.

Эти выводы канадских психологов ставят под сомнение распространенный взгляд на сущность и разнообразие способов выражения любви. Тем не менее, они не отрицают, что существует множество способов проявления привязанности и заботы между людьми.

И вместо того, чтобы поддерживать идею о единственном и универсальном языке любви, психологи призывают к более гибкому и индивидуальному подходу к выражению этих чувств в каждой паре. Понимание и уважение различных способов выражения любви могут способствовать более гармоничным и удовлетворительным взаимодействиям в отношениях.

 

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*