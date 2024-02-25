В Канаде выезжающим за рубеж посоветовали прививаться от кори

Главный санитарный врач Канады обратился к жителям страны с призывом сделать прививку от кори перед выездом за границу.

В его адресованном заявлении, опубликованном на сайте канадского правительства 23 февраля, указано, что такая рекомендация выносится в свете прогнозов о росте заболеваемости корью во всем мире и сокращения количества вакцинированных от этого заболевания в Канаде.

Кроме того, заявление отмечает, что снижение процента привитых от кори в стране произошло в связи с эпидемией COVID-19.

“В преддверии весенних каникул я очень обеспокоен тем, что мировой всплеск кори в сочетании с низким процентом вакцинации против этого заболевания среди школьников в Канаде может привести к увеличению импортированных случаев кори, что потенциально может привести к распространению инфекции по нашим общинам. Поэтому я настоятельно рекомендую всем жителям Канады привиться двумя дозами вакцины против кори, особенно перед поездкой за границу”, – говорится в заявлении.

В заявлении подчеркивается, что хотя корь в Канаде была ликвидирована, невакцинированные лица могут привести инфекцию в страну из-за рубежа.

На данный момент, на 23 февраля 2024 года, было зарегистрировано шесть случаев заболевания корью в Канаде, причем большая часть из них связана с невакцинированными детьми, предпринимавшими поездки за границу.

Важно напомнить, что корь все еще циркулирует в нескольких странах Европы, и ожидается рост числа случаев этого заболевания.