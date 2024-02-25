Канадские животноводы подготовили аргументы против бразильских коллег

Канадские животноводы выступили с аргументами против своих бразильских коллег в отношении производства говядины.

Согласно исследованию Канадского института агропродовольственной политики (CAPI), в Канаде при производстве килограмма говядины выделяется втрое меньше парниковых газов, чем в Бразилии. Об этом было сообщено 23 февраля в сетевом издании The Western Producer.

Согласно данным Европейской комиссии, в 2022 году Европейский союз (ЕС) импортировал говядины на сумму 3,5 миллиарда долларов. При этом Аргентина была поставщиком говядины на сумму 787 миллионов долларов, Бразилия – на сумму 774 миллиона долларов, Уругвай – на сумму 458 миллионов долларов, а Канада – на сумму 31 миллиона долларов. Эти данные значительно превышают статистику Канадского статистического управления.

Исследователи CAPI провели расчеты и выяснили, что при производстве говядины в Северной Америке выбрасывается 110 килограммов парниковых газов, в Австралии и Новой Зеландии – 147 килограммов, в Западной Европе – 152 килограмма, а в Южной Америке – 365 килограммов.

Ученые считают, что низкие выбросы парниковых газов должны дать преимущество канадской говядине на рынке Европейского союза. “Если бы нашей целью было минимизировать выбросы парниковых газов, то Канада была бы одним из самых предпочтительных производителей и поставщиков”, – говорится в сообщении.

Однако, по данным публикации CAPI, страны с высокими выбросами парниковых газов не уменьшают свое производство мяса и не начинают импортировать продукцию животноводства из Канады. Причины такой значительной разницы между континентами издание не называет.