Канада выделила Гаити $123 млн на безопасность

Гуманитарный кризис усугубляется на Гаити из-за увеличения уровня преступности.

Правительство Канады выделило Гаити $123 млн на обеспечение безопасности. В объявлении, сделанном 23 февраля министром иностранных дел Канады Мелани Джоли, было указано, что $80,5 млн из этой суммы будут направлены на развертывание миссии многонациональной поддержки безопасности (МПБ), задачей которой является укрепление гаитской национальной полиции в борьбе с преступностью. Оставшиеся $42,5 млн будут использованы для реализации пяти других проектов.

Частью этих средств (по $15 млн) будет закуплено средства индивидуальной защиты и транспортные средства для национальной полиции Гаити через управление организации объединенных наций по поддержке проектов (UNOPS). Еще $12,1 млн будет использовано UNOPS для закупки другого необходимого оборудования для полиции.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека получит $5,9 млн, которые будут использованы для борьбы с сексуальным и гендерным насилием в Гаити. Кроме того, $5 млн будет направлено программе развития организации объединенных наций для программы правосудия и борьбы с коррупцией и безнаказанностью в Гаити, известной также как “Фонд “Корзина для правосудия”. Еще $4,5 млн будет направлено международной организации по миграции для укрепления границ Гаити.

Гуманитарный кризис усугубляется на Гаити из-за увеличения уровня преступности. Международные организации бьют тревогу и призывают другие страны помочь этой беднейшей стране Латинской Америки.