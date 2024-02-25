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Новости В Мире В Британии испугались, что лишатся чая из-за хуситов
чай

В Британии испугались, что лишатся чая из-за хуситов

Виктория Христова Фев 25, 2024 В Мире, Новости Комментарии к записи В Британии испугались, что лишатся чая из-за хуситов отключены 40 Просмотров

Неприятная новость пришла из Британии: чай, так популярный и любимый напиток, может оказаться недоступным из-за проблем с поставками через Красное море, вызванными деятельностью хуситов.

 

Крупные поставщики чая, такие как Tetley и Yorkshire Tea, уже заявили о сокращении поставок, но, по их словам, благодаря принятым мерам удалось избежать серьезных проблем.

Несмотря на это, потребители начинают беспокоиться, особенно учитывая возможное удорожание товара из-за необходимости изменить маршрут поставок чая в Британию.

По информации, чаще всего от перебоев страдают мелкие компании-производители, но пока ситуация не так критична, как в период пандемии коронавируса.

Дело в том, что хуситы, объявившие о запрете прохода через Красное море для судов, связанных с Израилем, продолжают наносить удары по кораблям, несмотря на бомбардировки со стороны американских и британских военных.

Такая ситуация добавляет неопределенности в уже и так непростые времена.

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