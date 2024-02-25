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Новости Трамп согласился с Путиным о предпочтительности Байдена для России

Трамп согласился с Путиным о предпочтительности Байдена для России

Виктория Христова Фев 25, 2024 Новости, Новости Америки Комментарии к записи Трамп согласился с Путиным о предпочтительности Байдена для России отключены 37 Просмотров

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подтвердил на ежегодной конференции консервативных политических действий, проходящей в Вашингтоне, что победа Джо Байдена на президентских выборах в США была бы удобна для России.

 

Он отметил, что множество раз разговаривал с президентом России Владимиром Путиным и согласен со мнением последнего относительно Байдена.

«Мы с ним хорошо ладили, хотя на днях он заявил, что предпочел бы видеть Байдена президентом. И я с ним согласен. Я согласен, потому что, знаете, я покончил с „Северным потоком“. Никто никогда не слышал о „Северном потоке“? Это самый большой газопровод в мире», — заявил экс-президент США.

Трамп объяснил, что  Байден одобрил проект “Северный поток”, который является самым большим газопроводом в мире. Но…Бывший лидер США высказал недовольство тем, что  это привело к закрытию строящегося трубопровода “Keystone” на границе с Канадой.

«Он уничтожил Keystone. А потом они говорят, что Трамп слишком добр к России», — добавил Трамп.

Трамп также обещал, что в случае своей победы устроит “судный день” для команды Байдена и заявил, что страна будет приведена в порядок.

«В ноябре вы и другие отправитесь к избирательным урнам и устроите такое возмездие, какое они даже не смогут себе представить, мы приведем нашу страну в порядок», — заявил бывший хозяин Белого дома.

Он подчеркнул, что 5 ноября будет новым днем освобождения для трудолюбивых американцев, но для лжецов, обманщиков и цензоров, захвативших правительство, это будет их судный день.

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