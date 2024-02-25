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Новости Террориста-исламофоба приговорили к пожизненному сроку
Фото: https://www.caa-network.org/

Террориста-исламофоба приговорили к пожизненному сроку

Виктория Христова Фев 25, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Террориста-исламофоба приговорили к пожизненному сроку отключены 42 Просмотров

В Канаде вынесен приговор 23-летнему Натаниэлю Вельтману, который убил четверых членов мусульманской семьи в 2021 году.

 

Суд признал его виновным в четырех убийствах первой степени, одном покушении на убийство и совершении акта терроризма.

Вельтман умышленно сбил на своем автомобиле 46-летнего Салмана Афзала, 44-летнюю Мадиху Салман, 15-летнюю Юмну Афзал и 74-летнюю Талат Афзал.

Единственный выживший в этой трагедии – 9-летний сын погибшей семьи, которого он тоже пытался убить.

Судебное заседание по данному делу состоялось в ноябре, и прокурор представил доказательства о том, что Вельтман намеренно приобрел автомобиль за две недели до теракта и направился на поиски мусульман для совершения преступления.

Его взгляд пал на семью Афзалов из-за их традиционной пакистанской одежды и головных уборов.

Судья Рени Померанс считает действия Вельтмана террористическим актом.

Вельтмана признали виновным и приговорили к пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения в течение первых 25 лет отбывания наказания.

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