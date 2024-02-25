Террориста-исламофоба приговорили к пожизненному сроку

Суд признал его виновным в четырех убийствах первой степени, одном покушении на убийство и совершении акта терроризма.
Вельтман умышленно сбил на своем автомобиле 46-летнего Салмана Афзала, 44-летнюю Мадиху Салман, 15-летнюю Юмну Афзал и 74-летнюю Талат Афзал.
Единственный выживший в этой трагедии – 9-летний сын погибшей семьи, которого он тоже пытался убить.
Судебное заседание по данному делу состоялось в ноябре, и прокурор представил доказательства о том, что Вельтман намеренно приобрел автомобиль за две недели до теракта и направился на поиски мусульман для совершения преступления.
Его взгляд пал на семью Афзалов из-за их традиционной пакистанской одежды и головных уборов.
Судья Рени Померанс считает действия Вельтмана террористическим актом.
Вельтмана признали виновным и приговорили к пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения в течение первых 25 лет отбывания наказания.