Террориста-исламофоба приговорили к пожизненному сроку

В Канаде вынесен приговор 23-летнему Натаниэлю Вельтману, который убил четверых членов мусульманской семьи в 2021 году.

Суд признал его виновным в четырех убийствах первой степени, одном покушении на убийство и совершении акта терроризма.

Вельтман умышленно сбил на своем автомобиле 46-летнего Салмана Афзала, 44-летнюю Мадиху Салман, 15-летнюю Юмну Афзал и 74-летнюю Талат Афзал.

Единственный выживший в этой трагедии – 9-летний сын погибшей семьи, которого он тоже пытался убить.

Судебное заседание по данному делу состоялось в ноябре, и прокурор представил доказательства о том, что Вельтман намеренно приобрел автомобиль за две недели до теракта и направился на поиски мусульман для совершения преступления.

Его взгляд пал на семью Афзалов из-за их традиционной пакистанской одежды и головных уборов.

Судья Рени Померанс считает действия Вельтмана террористическим актом.

Вельтмана признали виновным и приговорили к пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения в течение первых 25 лет отбывания наказания.