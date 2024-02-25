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Новости Канада запретила экспорт в Россию товаров для производства оружия
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли. Фото Adrian Wyld

Канада запретила экспорт в Россию товаров для производства оружия

Виктория Христова Фев 25, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канада запретила экспорт в Россию товаров для производства оружия отключены 42 Просмотров

Канада запретила экспорт определенных товаров в Россию, которые могут использоваться для производства оружия.

 

В заявлении главы канадского МИД Мелани Жоли упоминается, что запрет распространяется на взрывчатые вещества, включая детонаторы, которые применяются в горнодобывающей и строительной сферах.

Дополнительно, запрет касается 20 «специально контролируемых товаров», которые, по информации канадской стороны, предположительно используются в России для производства оружия. Подробный перечень этих товаров не приводится.

На 23 февраля Канада также ввела новые санкции в отношении 153 компаний и десяти частных лиц с российскими связями.

В этот же день президент США Джо Байден объявил о введении более 500 новых санкций против Российской Федерации.

Европейский Союз также принял 13-й пакет антироссийских санкций.

Ранее Президент России Владимир Путин назвал санкции против России безумными и необдуманными.

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