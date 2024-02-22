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В Канаде пенсионерка похудела на 31 килограмм благодаря кето-диете

Виктория Христова Фев 22, 2024 Здоровье, медицина, Новости, Новости Канады Комментарии к записи В Канаде пенсионерка похудела на 31 килограмм благодаря кето-диете отключены 40 Просмотров

69-летняя жительница Канады всегда активно жила и двигалась, но с годами артрит начал ограничивать ее движения.

В результате это привело к набору лишних килограммов. Колени болели, а кровяное давление повышалось. Однажды, пока смотрела передачу по телевизору, где рассказывали о женщине-актрисе, сбросившей вес с помощью кето-диеты, Лаш решила последовать ее примеру.

Кето-диета заключается в ограничении потребления углеводов и предпочтении белковой пищи. Пенсионерка нашла в интернете рецепт высокобелкового хлеба, приготовленного с использованием сывороточного протеина, получаемого в процессе изготовления сыра, и начала сама его готовить.

Изначально Лаш было трудно отказаться от магазинного хлеба, но когда она начала выпекать свою собственную версию, она заметила, что он оказывается намного вкуснее. Более того, она перестала так часто ощущать голод.

С того момента, как она изменила свое питание, ее жизнь полностью изменилась. Боли в коленях исчезли, давление стабилизировалось. Через восемь месяцев Лаш смогла сбросить 31 килограмм веса. По словам женщины, теперь она больше радуется жизни и может снова позволить себе активный образ жизни, подобный тому, какой был у нее в молодости.

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