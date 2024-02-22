В Канаде женщина выиграла иск против дантиста, вылечившего 22 зуба за один прием

Мари Харрисон посетила клинику дантиста Кайла Наврота 18 марта 2023 года, чтобы заменить шесть пломб на зубах.

Процедура должна была проходить под общим наркозом. Однако Наврот решил вылечить женщине 22 зуба за раз, не получив ее согласия. Пока Мари была в бессознательном состоянии, врач увеличил дозу наркоза и проводил лечение ее зубов в течение восьми часов. Кроме Наврота и Харрисон в клинике не было никого.

По словам Харрисон, она была потрясена поведением дантиста. К тому же, в течение нескольких месяцев она испытывала сильные боли и из-за незаконченной работы над некоторыми зубами не хотела показываться на людях – так плохо выглядела ее улыбка. В результате женщина подала в суд иск против Наврота и потребовала компенсацию в размере 35 000 канадских долларов.

В ходе судебного процесса Наврота признали виновным в нарушении профессиональной этики и намеренном причинении вреда пациентке. Судья обязал Наврота выплатить Харрисон около 15 000 канадских долларов в качестве компенсации за моральные страдания и “потерю возможности наслаждаться жизнью”. Дантиста также отстранили от работы на 12 месяцев и заставили выплатить штраф в размере шести тысяч канадских долларов за нарушение профессиональной этики.