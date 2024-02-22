Пуск баллистической ракеты с подлодки ВМС Британии окончился неудачей

Британская подводная лодка HMS Vanguard не смогла успешно запустить баллистическую ракету Trident II во время учений у побережья Флориды.

Инцидент произошел 21 февраля и неудачный пуск оказался особенно неприятным, так как на борту находился министр обороны, Грант Шаппс, наблюдавший за испытаниями.

Во время учебного запуска межконтинентальной баллистической ракеты Trident II возникла неожиданная ситуация. Ракета упала в океан вблизи HMS Vanguard. В результате произошедшего министерство обороны Великобритании провело детальную проверку происшествия и начало поисковую операцию для извлечения ракеты с морского дна.

При этом, министерство обороны подчеркнуло готовность HMS Vanguard и ее экипажа к управлению ядерными средствами страны, пройдя все соответствующие тесты.

Ведомство заверило в надежности британских сил, несмотря на произошедшую аварию, но информацию о причинах происшествия оставило без дополнительных деталей по соображениям национальной безопасности.

Этот инцидент стал повторением ситуации, произошедшей в 2016 году, когда пуск ракеты Trident II также окончился неудачей. Тогда ракета, стартовавшая с другой британской подлодки, отклонилась от курса и была уничтожена.