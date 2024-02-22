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Лидер оппозиции Канады высказался против появления трансгендеров в женском спорте

Виктория Христова Фев 22, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Лидер оппозиции Канады высказался против появления трансгендеров в женском спорте отключены 51 Просмотров

Пьер Пуальевр, высказал свое противостояние в отношении участия женщин-трансгендеров в женском спорте

Лидер оппозиционной консервативной партии Канады, Пьер Пуальевр, высказал свое противостояние в отношении участия женщин-трансгендеров в женском спорте, а также их пребывания в пространствах, которые предназначены исключительно для биологических женщин, таких как, например, раздевалки.

Политик прокомментировал это в интервью с журналистами, где заявил: “Места для женщин должны оставаться исключительно для женщин, а не для биологических мужчин”, – цитирует телеканал CTV его ответ.

Такое заявление вызвало осуждение со стороны либерального премьер-министра Канады, Джастина Трюдо, который считает, что данные высказывания Пуальевра наносят ущерб правам трансгендерных людей.

Для женщин-трансгендеров, которые занимаются лёгкой атлетикой, будет действовать запрет на соревнования с биологическими женщинами. Такое решение приняла Международная ассоциация легкоатлетических федераций.

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