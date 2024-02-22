Dollarama добилась компенсации в размере 2,5 млн долларов по коллективному иску о скрытых сборах за охрану окружающей среды в своих магазинах.

LPC Avocat Inc., юридическая фирма в Монреале, объявила во вторник, что сделка была достигнута в суде высшей инстанции. Истец утверждал, что компания должным образом не рекламировала цены на определенные продукты для продажи, которые облагались экологическим сбором за обработку (EHF).

Согласно условиям соглашения, любой, кто приобрел батарейки, лампочки, игрушки и другие предметы, подпадающие под действие EHF, в Квебеке в период с 11 декабря 2019 года по 4 июля 2023 года или в другом месте Канады в период с 29 апреля 2021 года по 4 июля 2023 года, имеет право на компенсацию.

Компания, базирующаяся в Монреале, согласилась выплатить gj соответствующим требованиям тем, кто приобретал подарочные карты до 15 долларов на человека после того, как они подадут заявку.

Любой, кто желает подать заявку, может отправить свой запрос по электронной почте по адресу dollaramaehfsettlement.com до 5 апреля 2024 года.