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Новости Жительница Квебека добивается, чтобы собак службы охраны психического здоровья признали служебными

Жительница Квебека добивается, чтобы собак службы охраны психического здоровья признали служебными

Виктория Христова Фев 22, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Жительница Квебека добивается, чтобы собак службы охраны психического здоровья признали служебными отключены 46 Просмотров

Карина Помменвиль-Оделл говорит, что ее лучшая подруга Миа – собака психиатрической службы. Они неразлучны четыре года.

 

“Это был действительно мрачный период для меня, и как только я вышла из больницы, она пооявилась в моей жизни, как чудо! “, – сказал Помменвиль-Оделл в интервью.

Она добавила, что Миа может считывать ее, как никто другой, и “знает, когда у меня вот-вот начнется сильный приступ тревоги, и она подаст мне сигнал своими собственными сигналами”.

Миа сертифицирована организацией “Chien A.S.E.” и прошла годичную подготовку.

“Вы получите более подробную информацию о том, что нужно делать вашей собаке для удовлетворения ваших индивидуальных потребностей, в зависимости от болезни или инвалидности”, – объяснила Помменвиль-Оделл.

Но она сказала, что продолжает сталкиваться с сопротивлением, когда Миа сопровождает ее, потому что некоторые рестораны и магазины отказываются впускать их.

“Они не понимают, что если это законная служебная собака, они могут получить штраф за то, что не пустили нас, потому что это дискриминация”, – сказала она.

Джон Агиониколайтис, директор ASISTA, Квебекского фонда служебных собак, говорит, что размер не определяет, является ли животное служебной собакой.

“Это что-то вроде психического здоровья. Вы не видите, какую помощь приносят эти собаки; маленькие собаки могут помочь не меньше, чем большие”, – сказал он.

Группы, работающие с людьми с ограниченными возможностями, говорят, что суды признали законность служебных собак и добавляют, что дискриминация в отношении тех, кто их использует, запрещена.

Несмотря на это, Помменвилль-Оделл говорит, что такое случается постоянно, поэтому она запустила петицию, призывающую ввести четкие правила для служебных животных, которые, по ее словам, выходят далеко за рамки собак-поводырей.

Петиция направлена на изменение вывесок у входа в федерально регулируемые службы и предприятия, заменив фразу “Собаки-поводыри не допускаются” на “Собаки-помощники приветствуются, но домашние животные не допускаются”. В нем также содержится призыв к распространению брошюр для информирования общественности о роли служебных собак для людей, чьи недостатки не всегда заметны.

Пока что ее петицию поддерживает ее депутат от НДП Александр Булерис, и она готова бороться, добавив: “Если и бывают чудеса, то это чудо с четырьмя лапами”.

Она говорит, что с помощью четырех лап Мии они верят, что смогут изменить законы.

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