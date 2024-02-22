Жительница Квебека добивается, чтобы собак службы охраны психического здоровья признали служебными

Карина Помменвиль-Оделл говорит, что ее лучшая подруга Миа – собака психиатрической службы. Они неразлучны четыре года.

“Это был действительно мрачный период для меня, и как только я вышла из больницы, она пооявилась в моей жизни, как чудо! “, – сказал Помменвиль-Оделл в интервью.

Она добавила, что Миа может считывать ее, как никто другой, и “знает, когда у меня вот-вот начнется сильный приступ тревоги, и она подаст мне сигнал своими собственными сигналами”.

Миа сертифицирована организацией “Chien A.S.E.” и прошла годичную подготовку.

“Вы получите более подробную информацию о том, что нужно делать вашей собаке для удовлетворения ваших индивидуальных потребностей, в зависимости от болезни или инвалидности”, – объяснила Помменвиль-Оделл.

Но она сказала, что продолжает сталкиваться с сопротивлением, когда Миа сопровождает ее, потому что некоторые рестораны и магазины отказываются впускать их.

“Они не понимают, что если это законная служебная собака, они могут получить штраф за то, что не пустили нас, потому что это дискриминация”, – сказала она.

Джон Агиониколайтис, директор ASISTA, Квебекского фонда служебных собак, говорит, что размер не определяет, является ли животное служебной собакой.

“Это что-то вроде психического здоровья. Вы не видите, какую помощь приносят эти собаки; маленькие собаки могут помочь не меньше, чем большие”, – сказал он.

Группы, работающие с людьми с ограниченными возможностями, говорят, что суды признали законность служебных собак и добавляют, что дискриминация в отношении тех, кто их использует, запрещена.

Несмотря на это, Помменвилль-Оделл говорит, что такое случается постоянно, поэтому она запустила петицию, призывающую ввести четкие правила для служебных животных, которые, по ее словам, выходят далеко за рамки собак-поводырей.

Петиция направлена на изменение вывесок у входа в федерально регулируемые службы и предприятия, заменив фразу “Собаки-поводыри не допускаются” на “Собаки-помощники приветствуются, но домашние животные не допускаются”. В нем также содержится призыв к распространению брошюр для информирования общественности о роли служебных собак для людей, чьи недостатки не всегда заметны.

Пока что ее петицию поддерживает ее депутат от НДП Александр Булерис, и она готова бороться, добавив: “Если и бывают чудеса, то это чудо с четырьмя лапами”.

Она говорит, что с помощью четырех лап Мии они верят, что смогут изменить законы.