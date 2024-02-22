Сегодня – международный день русского языка

Вообще, я человек, который старается не придавать внимания речевым ошибкам собеседников. Они есть у всех, и это абсолютно нормально.

Но одно слово, в последнее время ставшее каким-то кичем, меня просто порой выводит. Это не к месту употребляемое слово «крайний».

«Крайний отпуск», «крайние выходные», «крайняя поездка» и так далее. Люди, вы вообще себя слышите? Приплетаете какие-то дурацкие суеверия, при этом совершенно не стесняясь говорить нецензурно! Тут уж, как говорится: или трусы, или крестик. Нужно выбирать!

Крайними, друзья мои, могут быть меры, сроки, Север… А большинство вещей все же последние.

Ну, или тогда, не отказывайте себе в удовольствии искореживания нашего языка и смело употребляйте такие фразы, как «Крайний день Помпеи», «Крайний из могикан», «Крайний дюйм», «На крайнем дыхании», «Доброе утро, крайний герой!», «Крайний бой», «Хорошо смеется тот, кто смеется крайним»… Ну, и так далее!

Нет? А почему? Не нравится? Так это вами же придуманные правила! Будьте последовательны!

И наплюйте, например, на то, что очередь, например, имеет начало и конец. Замыкание в пространственной последовательности. И крайних в ней – двое: тот, кто первый, и тот, кто последний.

Если это день, то череда их вспять не повернётся, потому в следовании одного за другим, наступает последний. Например, в неделе или в отпуске. Замыкание временной последовательности. «Последний день недели», «Последний день лета», «Последний день месяца». И никак иначе.

Но в одном, други моя, вы правы: плоть не бывает последней. Она всегда крайняя!

А в очереди, кстати, знаете, почему еще человек не крайний, а последний? Потому что за ним может стать в нее последующий. А за крайним – всё, никто! Задумывались?

Давайте, друзья, все же беречь наш язык, не придумывать дурацких суеверий, а стараться быть грамотными людьми, которые не скатываются в культ язычества и не устраивают шаманские пляски, взяв вместо бубна словарь Даля. Моего земляка, кстати!

Все чаще и чаще почему-то я стала обращать внимание на плеоназмы – тавтологию, которая нет-нет, да и вылезет в каком-то произведении. Что это? Система? Чего-то я не понимаю? Но стало интересно до такой степени, что я даже некоторые фразы записала (для себя, на досуге поразмышлять дабы…)

Ну, если с самого простого: «слышал собственными ушами!» Восхитительно! А чьими, пардон, еще можно слышать?

«Истинная правда» – это покруче «масла масляного»! «Обернуться назад», «падать вниз», «вернуться обратно»… Это все присутствует в нашей повседневной речи.

«Света родила в марте месяце». Чудно! А март, кроме месяца, еще чем-то быть может?)) Иногда смешно даже! Но этим, увы, заражаешься! И речь, и без того на чужбине, теряющая свой колорит день ото дня, «обогащается» вот такими тавтологическими фразами…

Конечно, речь – это и эмоции в том числе! Вспомните Эллочку-людоедку! Вот у кого не было плеоназмов! Совсем!!! А ее реплики уже стали притчами во языцех. Может, стоит попробовать? А что? 30 слов – и выражение всех мыслей! Здорово!)) То есть – “Колоссально!”)))

Но все же, не сочтите меня занудой, давайте немного следить за тем, что мы говорим. «Сжатый кулак», «лично мне», «самый лучший», «неожиданный феномен», «памятный сувенир», «коллега по работе», «повторить снова», «в конечном итоге» и подобные этим выражения нужно как-то фильтровать в своей речи. Хотя знаю, они прилипают и остаются в языке… Увы…

«Улучшить уровень жизни». Многие говорят, слышали, да? А теперь – вопрос! Как уровень можно улучшить? Его можно повысить! А улучшить можно качество жизни, например!

«Дешевые цены», «в январе месяце», «выпить тост» – это все то, что мы напридумывали и считаем нормой. Цены не могут быть дорогими или дешевыми, январь, как и одиннадцать его собратьев – только месяц, и ничто иное! А тосты, мои хорошие, не пьют. Их провозглашают, после чего пьют то, что налили в бокалы. Ну, или рюмки.

Даже мой любимый Сергей Саныч, ну, тот, который Есенин, и он попал ко мне в список: «Отвернув к другому ближе плечи, и немного наклонившись вниз…» В одном из любимых стихотворений такой вот казус…)))

Поэтому, дорогие мои, есть общеязыковая норма, и это показатель культуры речи. И выдумывать что-то свое крайне нежелательно. Лучше беречь и приумножать полученное!