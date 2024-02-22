Квебекская компания, управляемая женщиной, упрощает ремонт дома для DIYers

Прошло 25 лет с тех пор, как Элен Пакен и ее партнер Жинетт Пулио придумали Smart Tiles, компанию по производству декоративной плитки, которая легко снимается и приклеивается.

Все началось, когда Пакуин, ныне президент Quinco & Cie Inc., производящей плитку, принимала важные решения при строительстве дома своей мечты.

“Подрядчик попросил нас выбрать плитку для облицовки задней панели кухни”, – вспоминает она. “Мы люди, которым действительно нравятся перемены, поэтому мы подумали: “Боже мой, если мы положим там плитку, мы застрянем с ней надолго”.

Она говорит, что именно тогда появилась идея Smart Tiles.

“Однажды мы ужинали и просто подумали: “Почему нет ничего, что было бы так просто установить и легко снять?” – сказала она.

Пакуин отмечает, что у нее уже был профессиональный опыт работы с пластмассами и литьем под давлением, поэтому переход к приклеиванию плитки был легким.

“Мы пришли к выводу, что у нас получился мягкий продукт, похожий на плитку, который можно было просто приклеить и полностью покрыть затиркой”, – сказала она. “Это действительно стало одноэтапной системой укладки плитки, и на стене она выглядит точно так же, как плитка. Вы могли бы поклясться, что это плитка”.

По сей день продукция производится на месте в Магоге.

“Вначале это действительно была проблема контроля, потому что вы действительно не знаете, что делаете”, – объясняет Пакуин. “Кроме того, этот тип производства не является чем-то очень традиционным; не многие люди знают о процессе, который мы используем, поэтому обнаружить это 24 года назад было бы… я имею в виду, тогда мы даже не думали об этом”.

Поскольку в последние годы ремонт дома “сделай сам” набирает популярность в социальных сетях, Пакуин говорит, что заметила сильную онлайн-конкуренцию со стороны более дешевых зарубежных компаний, имитирующих ее продукт.

Она признает, что была уверена: “это конец нашего производства здесь”.

“Мы счастливы, что никогда не шли по этому пути [производства за рубежом], и именно поэтому мы все еще здесь”, – сказала Пакуин. “Продукт, который мы производим здесь, ориентирован на качество”.

Она отмечает, что умная плитка – это модно, но она также неподвластна времени и может быть заменена.

“Каждый раз, когда я работаю над новой коллекцией, я всегда сначала делаю ее для себя”, – говорит Пакуин. “Я думаю, что, вероятно, в этом причина нашего успеха, потому что мы всегда делали то, что хотели сами, а не то, чего хотели другие”.