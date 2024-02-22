Иммиграция с Александрой Мельниковой. 145 тысяч аппликантов по беженству ждут суда на 2023 год.

145 тысяч аппликантов по беженству ждут суда на 2023 год. В связи с этим федералы выделили в прошлом году почти 2 миллиарда из бюджета на предоставления жилья для просителей политического убежища.

31 января этого года Министерство Иммиграции выделило еще 362 миллиона на жилье для подающих на беженство. Из этих 362 миллионов, только одна провинция Квебек получит 100 миллионов на бесплатное или субсидированное жилье для этой категории иммигрантов. К слову сказать, несколько месяцев назад, провинция Квебек уже получила 212 миллионов на этот проект.

Начиная с 2017 года, Канадское правительство уже выделяет провинциям по 750 миллионов на жилье для беженцев. В это цифру входит 4000 временных комнат в общежитиях, в которых проживают около 7300 просителей беженства. В общей сложности , на борьбу с кризисом жилья и бездомными было выделено 4 миллиарда долларов за последние 9 лет, из которых половина (2 миллиарда) было выделено в прошлом году именно для беженцев.

Вот интересная статистика по просителям убежища в Канаде за прошлый, 2023 год:

– всего подали на беженство в 2023 года около 72 тысяч человек (из них 95% сразу в аэропорту)

– самые загруженные провинции по делам о защите беженцев — это Квебек и Онтарио. Каждая из этих провинций приняла в среднем по 65 тысяч просителей политического убежища только в 2023 году. Обратите внимание, принять не значит одобрить. Это просто запустить процесс беженства. Вслед за этими провинциями идет Британская Колумбия и Альберта. Там приняли заявки от 7, 5 тысяч и 6 тысяч просителей, соответственно. Во всех остальных провинциях заявок на беженство было получено меньше, чем 200 аппликаций. В суммарности, в Канаде ожидают слушания около 145 тысяч просителей беженства.

– и маленькое упражнение по математике: на начало 2023 года в реестре было 93 тысячи дел, на конец 2023 года их стало 145 тысяч. За 2023 года добавилось еще 72 тысячи. То есть рассматривают дел меньше, чем их прибавляется. С такой картиной можно прогнозировать удлинение сроков ожидания на слушания в судах по защите прав беженцев. На данный момент это 1,5 – 2 года, а может и вырасти до 3-4 лет (!!!)

Обратите внимание, файлы по беженству могут вести адвокаты и иммиграционные консультанты с особой лицензией. Если вы подаетесь на беженство, вы не можете использовать другие программы иммиграции. Подача на беженство — это либо пан, либо пропал. На беженство можно подать только один раз в жизни, если вы использовали эту попытку один раз, вы больше никогда не сможете подать на убежище, даже если прошло 10-20 лет с момента последнего отказа. При подаче на беженство вы сразу же заполняете формуляр – Basic of claim. Это так называемая ваша история: почему вы подаете на беженство и через какие страдания, преследования и трудности вы прошли. Эту заявку нельзя будет потом менять, дополнять, уточнять. По ней будет ваше слушание. Эту заявку нужно заполнять очень грамотно. Это как раз тот вариант, когда любое ваше слово может быть использовано против вас во время слушания.

Если вам нужна консультация по беженству или вы хотите податься и ищите специалиста, вы можете обратиться ко мне. Есть особая лицензия на предоставление дел по беженству и большой опыт работы в этом департаменте.

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Александра Мельникова, консультант по иммиграции в Канаду, с отдельными лицензиями на провинции Квебек и Саскачеван, а также отдельным правом предоставления услуг в апелляционном трибунале и трибунале по делам беженцев.

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