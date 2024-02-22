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Новости Канадские учёные: Женщины чаще, чем мужчины, страдают от длительного COVID
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Канадские учёные: Женщины чаще, чем мужчины, страдают от длительного COVID

Виктория Христова Фев 22, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канадские учёные: Женщины чаще, чем мужчины, страдают от длительного COVID отключены 50 Просмотров

На основе исследования проведенного учеными из Университета Западного Онтарио, была выявлена связь между повышенным индексом массы тела (ИМТ) у женщин и продолжительным течением COVID-19.

В отличие от мужчин, такой связи у них не обнаружено. Этот вывод был сделан после анализа информации о людях среднего и старшего возраста из 27 стран.

Опубликованные результаты исследования в International Journal of Obesity свидетельствуют о том, что женщины имеют больший риск переносить долгосрочные последствия COVID-19. Особенно это относится к женщинам с высоким ИМТ, у которых симптомы заболевания могут проявляться с большей интенсивностью.

Интересно, что женщины, независимо от ИМТ, чаще подвержены продолжительным последствиям COVID-19, чем мужчины. Между тем, мужчины с самым высоким ИМТ реже подвержены риску развития долгосрочной формы заболевания по сравнению с теми, у кого ИМТ ниже.

Авторы исследования планируют продолжить изучение восприимчивости к длительным последствиям COVID-19 в различных странах и у людей с разным состоянием здоровья, чтобы более детально раскрыть механизмы, лежащие в основе различий между мужчинами и женщинами при перенесении коронавируса.

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