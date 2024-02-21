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Поля рапса, из которого делается канола. Фото из интернета.

Беспрецедентный рост спроса на рапс прогнозируют в Канаде

Виктория Христова Фев 21, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Беспрецедентный рост спроса на рапс прогнозируют в Канаде отключены 60 Просмотров

Канада предвещает непрецедентный рост спроса на рапс.

 

сообщает исполнительный директор канадской ассоциации переработчиков масличных культур (COPA) Крис Вервает, мощность переработки этого культуры может возрасти до 18 миллионов тонн через три-четыре года, что является значительным увеличением по сравнению с текущими 11,3 миллионами тонн.

На конференции CropConnect, прошедшей 14 февраля в Виннипеге, Крис Вервает выступил с докладом о влиянии возобновляемых источников топлива на производство рапса.

Он отметил, что рост спроса является безпрецедентным и даже опытные эксперты среди переработчиков рапса не видели ранее подобного увеличения.

На сегодняшний день около 2,5 миллиона тонн канолы (рапса) используется на рынках биотоплива в Канаде, США и Евросоюзе.

Вервает прогнозирует, что к 2026 году этот показатель может вырасти до 5 миллионов тонн, а к 2030 году — до 8 миллионов тонн.

Он выразил оптимизм относительно роли биотоплива для производителей рапса.

Чтобы удовлетворить растущий спрос, за последние три года в Канаде было объявлено о создании семи новых предприятий по производству возобновляемого дизельного топлива.

Если эти планы будут реализованы, в течение следующих четырех или пяти лет это позволит увеличить производственную мощность на 4 миллиарда литров.

Кроме того, на юге границы США и Канады также планируется строительство 25 таких предприятий.

По словам Вервата, это может привести к увеличению производственной мощности на 30 миллиардов литров.

Такие масштабные возможности предоставляют Канаде прекрасный шанс увеличить переработку рапса с добавленной стоимостью.

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