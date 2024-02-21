Отличные фильмы и сериалы, которые вы могли пропустить

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Зовите Ермолова!

Андрей Ермолов, успешный, востребованный хирург Москвы, считался блестящим диагностом, лучшим в своей области. Однако вдруг его жизнь оборачивается кошмаром, когда его обвиняют в смерти одной из пациенток. Пока он пытается доказать свою невиновность, медсестра Настя, отправляется с тяжелобольной сестрой Лизой в Москву, надеясь на его помощь в диагностике.

Ищейка. Новый сезон

Семейная жизнь осталась в прошлом. Снова свободная и увлеченная только работой, следователь Александра Кушнир начинает жизнь с чистого листа – в новой команде, обычным опером, в отделе расследований города-курорта Сочи.

Девушки с Макаровым 4

Начальник Уголовного розыска Павел Макаров пытается жить дальше после ухода Леры и строит новые отношения с адвокатшей Маргаритой. Но прошлое не отпускает Макарова. Уставшая от неудачных отношений Верба узнает, что настоящая любовь ждет ее буквально за углом дежурной части. Для старшего лейтенанта Поповой работа впервые в жизни отступит на второй план – она влюбляется в молодую звезду полицейских сериалов.



Ботан и Супербаба

Стеснительный парень-ботаник Иван, ученый из “Сколково” для похода на встречу выпускников крадет девушку-андроида из научного центра и приделывает к ее кибертелу лицо первой красавицы школы. Он выдает покорного робота за свою жену. Он думает, что успех у одноклассников теперь обеспечен, но есть одно “но”. Андроид оказывается спецразработкой для ведения боевых действий, которой только предстоит узнать, что такое доброта и человечность.

Доченьки

В молодости Вера Журавлева занималась борьбой, но из-за серьезной травмы из спорта пришлось уйти. Теперь Вера водит грузовик в транспортной компании. Она живет со своим другом детства Игорем и готовится выйти за него замуж, без любви. Мать Игоря категорически против их свадьбы, ведь из-за той травмы Вера не может иметь детей. По воле случая в жизни Веры появляется вдовец Леонид и две его маленькие дочери. И случается непредвиденное – внезапно младшая дочка Леонида Маришка узнает в Вере свою маму.

Честный развод

Гена всю жизнь старался быть опорой семьи. Ради этого он даже отказался от бурной молодости и мечты стать звездой КВН. А когда, спустя 25 лет, жена назвала его скучным и предложила развестись, Гена решает наверстать упущенное – наполнить жизнь приключениями и поехать на фестиваль КВН в Сочи. А подталкивает его к этому путешествию новая знакомая – прекрасная девушка-аферистка Милана. Она уверена, что талантливый Гена с ее помощью очень быстро станет звездой юмора. Правда, если еще быстрее она не исчезнет вместе с приличной суммой с Гениной карты.

Честный развод 2

Гена добился успеха в мире юмора и стендапа, а Милана стала его женой и менеджером. Однако со временем совместная работа ставит под угрозу личные отношения. Брак находится на грани распада. Чтобы спасти отношения, Гена идет на рискованный шаг. Теперь он хочет помочь Милане исполнить ее давнюю мечту, но так, чтобы она не догадалась. Только вот эта авантюра может не понравиться девушке и еще сильнее обострить их семейный конфликт.