Трудно быть молодым арендатором в 2024 году, показывает исследование статистического управления Канады

Сообщается, что люди, проживающие в арендованном жилье, имеют более низкое качество жизни, чем люди, проживающие в доме, им принадлежащему.

Это следует из результатов различных исследований канадского социального опроса (ESC), проведенных в 2021 и 2022 годах.

Согласно опросу статистического управления Канады, чуть более 38 % опрошенных арендаторов заявили, что испытывают трудности с удовлетворением своих финансовых потребностей, в то время как у владельцев домов этот показатель составляет чуть более 22%. Кроме того, 41,5% арендаторов сообщили о «высоком общем удовлетворении жизнью», в то время как у владельцев этот показатель возрастает до 53,1%.

«Арендаторы зачастую сообщали о чувстве одиночества»,-добавляется в резюме ESC.

По данным Статистического управления Канады, расходы на жилье составляют львиную долю бюджета почти каждого собственника недвижимости, и канадцы тратят на эти расходы большую часть своего дохода: 31,4% в 2021 году по сравнению с 29,3% в 2019 году. Во втором квартале 2023 года почти 27% владельцев домов сообщили, что испытывают большие трудности с удовлетворением своих финансовых потребностей, по сравнению с менее чем 19% на конец 2021 года.

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