Страх объяснил возникновение сопротивления процессу легализации наркотиков в Канаде, заявила министр психического здоровья и зависимостей страны Яара Сакс в своей статье для «The Montreal Gazette» 20 февраля.

Правительство Канады активно пропагандирует стратегии, предположительно направленные на уменьшение вреда от потребления наркотиков, уже внедренные в некоторых провинциях. Одним из предлагаемых подходов является создание мест «контролируемого употребления наркотиков» и предоставление наркоманам фармацевтических опиоидных препаратов с целью «снижения» использования наркотических веществ.

Однако граждане высказывают опасения о том, что такие препараты могут попадать в руки детей. Эти опасения разделяется и оппозицией. Лидер оппозиционной партии, Пьер Пуальевр, обещал сократить финансирование проектов по легализации наркотиков в случае своего назначения премьер-министром.

Министр Сакс заявила, что причина сопротивления заключается в страхе, который охватывает людей: «Оппозиция, стигма и страх являются основными факторами ведения дебатов об альтернативных препаратах». Она призывает общество смириться с реальностью наркотиков.

Напомним, что научные исследования показали, что либеральный подход к потреблению наркотиков привел не к улучшению, а к ухудшению ситуации в провинциях, где употребление наркотических веществ было легализовано.

Тем временем, в провинции Британская Колумбия было признано право наркоманов на употребление наркотиков на детских площадках.