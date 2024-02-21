В Ереване проходит митинг с требованием отставки Пашиняна

В центре Еревана проходит митинг, на котором выдвигаются требования об отставке премьер-министра Армении, Никола Пашиняна.

Организатором акции протеста на площади Свободы является движение “Вместе”, которое приурочило ее к 36-й годовщине начала Карабахского движения. Противники Пашиняна обвиняют его в предательстве Карабаха и служении интересам Турции и Азербайджана.

Один из организаторов митинга, Эдгар Казарян, заявил: “Мы не допустим, чтобы азербайджано-турецкий режим разрушил наше государство. Вместе разработало 100 символических оснований для смещения Пашиняна с должности. Этот список неполный, его можно дополнять. Одного из этих фактов достаточно, чтобы уволить Пашиняна с власти”.

Бывший премьер Армении, Грант Багратян, обвинил власти в попытке отказа от международного признания геноцида армян в Османской империи, а также от Карабаха, назвав эти уступки Анкаре и Баку опасными.

35 лет назад Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994 годы) регион много лет существовал как непризнанная республика, главное население в которой составляли армяне.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь, однако армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, которые входили в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время.

В регионе разместились российские миротворцы. В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, включая Карабах.

Баку 19 сентября провело военную операцию в регионе, которая продолжалась одни сутки. В результате президент Азербайджана, Ильхам Алиев, заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность. За несколько дней перед этим из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.