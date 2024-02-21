В WhatsApp запретят делать скриншоты с фотографий профиля

В целях повышения уровня конфиденциальности пользователей, популярный мессенджер WhatsApp планирует внедрить нововведение, которое запретит возможность делать скриншоты с фотографий профилей.

Это важное обновление, обнаруженное в последней версии приложения для Android (2.24.4.25), подтверждает непоколебимую приверженность защите личных данных пользователей.

Пять лет назад разработчики уже удалили возможность сохранять аватары других пользователей напрямую из мессенджера, что было выражением крайнего внимания к приватности. И это обновление расширяет эту политику, блокируя возможность делать скриншоты фотографий профилей. При попытке выполнить такое действие, пользователи получат уведомление о невозможности его выполнения. Аналогичный механизм защиты уже применяется в банковских приложениях и мессенджере Telegram для защищенных снимков.

Тем не менее, важно заметить, что несанкционированное распространение фотографий всё еще может быть осуществлено злоумышленниками при помощи других смартфонов, на которых можно сделать фотографию экрана. Таким образом, полной гарантии защиты от такого нежелательного распространения фотографий достичь крайне сложно.

На данный момент этот новый функционал доступен только ограниченному кругу тестировщиков бета-версии WhatsApp для Android. Точные сроки внедрения этой функции в стабильные версии приложения, а также её доступность на других платформах пока остаются неопределенными. Но разработчики продолжают работу над обеспечением конфиденциальности и безопасности данных пользователей, стремясь предотвратить нежелательное распространение личной информации.