Меган Маркл потратила огромную сумму на наряды в Канаде

Меган Маркл, жена принца Гарри, известна своей любовью к элитным модным брендам. Она стала одной из ведущих модных икон Королевской семьи и не собирается менять свои привычки после сложения своих королевских обязанностей.

Во время трехдневной рабочей поездки в Канаду, где Меган и принц Гарри изучали инфраструктуру для проведения зимних игр, Меган потратила рекордную сумму свыше 44 000 фунтов стерлингов на наряды. Большую часть времени она провела в повседневных образах в горнолыжном курорте и не принимала участия в спортивных соревнованиях, поэтому дорогая спортивная экипировка и снаряжение не включались в эту сумму.

Одним из нарядов Меган был джемпер цвета слоновой кости от лос-анджелесского бренда Co стоимостью 600 фунтов стерлингов, белые джинсы-скинни от Frame за 200 фунтов стерлингов, стеганый кремовый пуховик от Calvin Klein за 234 фунта стерлингов и ботинки Joan of Arctic от Sorel за 195 фунтов стерлингов. Вместе с этим образом она дополнила его черной кашемировой шапкой от Burberry с помпоном из искусственного меха.

На ужин в элитный итальянский ресторан Меган выбрала вишнево-красное пальто от Loro Piana стоимостью 4600 фунтов стерлингов и сумочку от Valentino за 1700 фунтов стерлингов.

Для прогулки по склону она выбрала темно-синюю пуховую куртку от Hermes стоимостью 3000 фунтов стерлингов, джинсы от La Ligne за 155 фунтов стерлингов и кашемировую шапку от Aritzia за 44 фунта стерлингов. В то же вечер она «выгуляла» кремовое пальто с поясом от Sentaler из Торонто стоимостью 1890 фунтов стерлингов, изготовленное из мягкой шерсти альпаки.

На следующий день Меган была замечена в накидке из темно-верблюжьего альпаки от того же бренда за 1068 фунтов стерлингов. Она также надела ботинки для верховой езды от Co стоимостью 950 фунтов стерлингов, хотя сама не занималась верховой ездой. Единственным доступным элементом на ее аутфите были длинные перчатки от Max Mara.

Для своего последнего выхода в Канаде Меган выбрала асимметричное платье Joseph от Greta Constantine за 1300 фунтов стерлингов с открытыми плечами и темно-коричневую накидку из альпаки от того же бренда за 1068 фунтов стерлингов.