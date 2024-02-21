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Новости Инфляция в Канаде в январе замедлилась до 2,9%

Инфляция в Канаде в январе замедлилась до 2,9%

Виктория Христова Фев 21, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Инфляция в Канаде в январе замедлилась до 2,9% отключены 12 Просмотров

Потребительские цены в Канаде (индекс CPI) в январе 2024 года выросли на 2,9% в годовом выражении, свидетельствуют данные Статистического управления страны.

Потребительские цены в Канаде (индекс CPI) в январе 2024 года выросли на 2,9% в годовом выражении, свидетельствуют данные Статистического управления страны.

В декабре годовая инфляция составляла 3.4%. По сравнению с предыдущим месяцем цены в Канаде не изменились.

Без учета продуктов питания и энергии рост потребительских цен замедлился до 3,2% после роста на 3,5% в декабре.

Цены на продукты питания выросли на 0,7% за январь и на 3,9% в годовом выражении.

Одежда и обувь подешевели на 3,2% за месяц и на 1,3% за год.

Расходы на транспорт сократились на 1,2% за месяц и повысились на 1,2% в годовом выражении.

Цены на жилье увеличились на 0,3% и на 6,2%, соответственно.

Цены на бензин снизились на 0,9% за январь и на 4% в годовом выражении.

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