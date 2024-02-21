Инфляция в Канаде в январе замедлилась до 2,9%

Потребительские цены в Канаде (индекс CPI) в январе 2024 года выросли на 2,9% в годовом выражении, свидетельствуют данные Статистического управления страны.
В декабре годовая инфляция составляла 3.4%. По сравнению с предыдущим месяцем цены в Канаде не изменились.
Без учета продуктов питания и энергии рост потребительских цен замедлился до 3,2% после роста на 3,5% в декабре.
Цены на продукты питания выросли на 0,7% за январь и на 3,9% в годовом выражении.
Одежда и обувь подешевели на 3,2% за месяц и на 1,3% за год.
Расходы на транспорт сократились на 1,2% за месяц и повысились на 1,2% в годовом выражении.
Цены на жилье увеличились на 0,3% и на 6,2%, соответственно.
Цены на бензин снизились на 0,9% за январь и на 4% в годовом выражении.