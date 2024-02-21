США поставили вето на резолюцию СБ ООН о немедленном прекращении огня в Газе.

Трансляция голосования можно найти на сайте ООН.
На этот раз проект резолюции о немедленном гуманитарном прекращении огня в Секторе Газа представил Алжир.
Предложение поддержали 13 стран-участников Совбеза. В ходе голосования Великобритания воздержалась, единственные “против” проголосовали только США.
Резолюция предусматривала немедленное прекращение огня и освобождение всех заложников без дополнительных условий.
Линда Томас-Гринфилд, постпред США при ООН, ранее заявила против принятия проекта Алжира, ссылаясь на то, что США работают над заключением договоренности между Израилем и Хамас о освобождении заложников и остановке боевых действий в Газе на шесть недель.
17 февраля на пресс-конференции премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Израиль будет выступать против одностороннего признания палестинского государства.
Он утверждает, что после событий 7 октября это стало бы наградой за терроризм.