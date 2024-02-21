США поставили вето на резолюцию СБ ООН о немедленном прекращении огня в Газе.

Проект резолюции Совета Безопасности ООН о немедленном прекращении огня в Секторе Газа, за которую проголосовали 13 стран, был заблокирован США 20 февраля.

Трансляция голосования можно найти на сайте ООН.

На этот раз проект резолюции о немедленном гуманитарном прекращении огня в Секторе Газа представил Алжир.

Предложение поддержали 13 стран-участников Совбеза. В ходе голосования Великобритания воздержалась, единственные “против” проголосовали только США.

Резолюция предусматривала немедленное прекращение огня и освобождение всех заложников без дополнительных условий.

Линда Томас-Гринфилд, постпред США при ООН, ранее заявила против принятия проекта Алжира, ссылаясь на то, что США работают над заключением договоренности между Израилем и Хамас о освобождении заложников и остановке боевых действий в Газе на шесть недель.

17 февраля на пресс-конференции премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Израиль будет выступать против одностороннего признания палестинского государства.

Он утверждает, что после событий 7 октября это стало бы наградой за терроризм.