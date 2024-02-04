Монреальская мексиканская пекарня “Carlota Boulangerie Mexican”. Знакомьтесь!

Мариана Мартин говорит, что лучший ингредиент, когда дело доходит до выпечки, – это любовь.

“Это не просто приготовление, это еще и история, стоящая за этими продуктами, или культура”, – сказала она.

Мартин сказала, что она смогла поделиться своей культурой через свою пекарню “Carlota Boulangerie Mexican”. Это было нелегко.

“Большой вызов для меня – быть женщиной-пекарем и мексиканской иммигранткой, потому что хлебопекарная промышленность в основном состоит из французских мужчин, поэтому в какие-то моменты я чувствовала себя не отвергнутой, но я чувствовала, что мне не место, и мне нужно было пробиваться”, – сказала она.

Несмотря на сопротивление, она сказала, что действительно верила, что это был профессиональный путь, по которому она должна была следовать.

Сначала она училась в нью-йоркском “Международном кулинарном центре”, а затем вернулась в свой родной город Мехико, чтобы работать под руководством известного шеф-повара Елены Рейгадас.

В конце концов Мартин отправился во Францию, чтобы узнать больше об агрикологии, изучении органического и устойчивого земледелия.

“Вся работа, которая проводится на полях для борьбы с вредителями, и о том, как производятся продукты питания, и как это влияет на продукты, которые мы потребляем”, – объяснила она.

Работа в конечном итоге привела ее в Монреаль, где у нее появилась возможность поработать в пекарне. Это было во время пандемии, и, как выразилась Мариана, “примерно через три года все пошло не так, как планировалось”. Пекарня закрылась, и Мариана осталась без работы.

Местная мексиканская община сплотилась вокруг нее, и коллега-мексиканский предприниматель Клаудия Вега предложила ей работу в своем кафе. “Она сказала: “Нет! Ты не можешь вернуться в Мексику, тебе нужно продолжать печь хлеб для нас. И я собираюсь вам помочь”, – сказал Мартин.

“Мой проект начал разрастаться настолько, что не помещался в ее кофейне”, – сказала она. “Было действительно тяжело, но и волнительно осознавать, что настал момент вылететь из гнезда”. Ее пекарня в Майл-Энде процветает, несмотря на трудные экономические времена, и, опять же, отчасти благодаря сообществу, которое приняло ее с распростертыми объятиями.

“Я начинал свой проект с малого, и он рос очень органично”, – сказал Мартин. “Итак, до того, как я открыла свой бизнес, у меня была клиентура, которая поддерживала меня; они прикрывали мою спину. Особенно мексиканцы”.

27-летняя Мартин скромно оглядывается на свой путь. “Годы спустя я смогла осознать, как далеко я продвинулась, потому что кто-то был готов помочь мне”, – сказала она.