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Новости Монреальская мексиканская пекарня “Carlota Boulangerie Mexican”. Знакомьтесь!
Фото: https://montreal.ctvnews.ca/

Монреальская мексиканская пекарня “Carlota Boulangerie Mexican”. Знакомьтесь!

Виктория Христова Фев 4, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 44 Просмотров

Мариана Мартин говорит, что лучший ингредиент, когда дело доходит до выпечки, – это любовь. 

“Это не просто приготовление, это еще и история, стоящая за этими продуктами, или культура”, – сказала она.

Мартин сказала, что она смогла поделиться своей культурой через свою пекарню “Carlota Boulangerie Mexican”. Это было нелегко.

“Большой вызов для меня – быть женщиной-пекарем и мексиканской иммигранткой, потому что хлебопекарная промышленность в основном состоит из французских мужчин, поэтому в какие-то моменты я чувствовала себя не отвергнутой, но я чувствовала, что мне не место, и мне нужно было пробиваться”, – сказала она.

Несмотря на сопротивление, она сказала, что действительно верила, что это был профессиональный путь, по которому она должна была следовать.

Сначала она училась в нью-йоркском “Международном кулинарном центре”, а затем вернулась в свой родной город Мехико, чтобы работать под руководством известного шеф-повара Елены Рейгадас.

В конце концов Мартин отправился во Францию, чтобы узнать больше об агрикологии, изучении органического и устойчивого земледелия.

“Вся работа, которая проводится на полях для борьбы с вредителями, и о том, как производятся продукты питания, и как это влияет на продукты, которые мы потребляем”, – объяснила она.

Работа в конечном итоге привела ее в Монреаль, где у нее появилась возможность поработать в пекарне. Это было во время пандемии, и, как выразилась Мариана, “примерно через три года все пошло не так, как планировалось”. Пекарня закрылась, и Мариана осталась без работы.

Местная мексиканская община сплотилась вокруг нее, и коллега-мексиканский предприниматель Клаудия Вега предложила ей работу в своем кафе. “Она сказала: “Нет! Ты не можешь вернуться в Мексику, тебе нужно продолжать печь хлеб для нас. И я собираюсь вам помочь”, – сказал Мартин.

“Мой проект начал разрастаться настолько, что не помещался в ее кофейне”, – сказала она. “Было действительно тяжело, но и волнительно осознавать, что настал момент вылететь из гнезда”. Ее пекарня в Майл-Энде процветает, несмотря на трудные экономические времена, и, опять же, отчасти благодаря сообществу, которое приняло ее с распростертыми объятиями.

“Я начинал свой проект с малого, и он рос очень органично”, – сказал Мартин. “Итак, до того, как я открыла свой бизнес, у меня была клиентура, которая поддерживала меня; они прикрывали мою спину. Особенно мексиканцы”.

27-летняя Мартин скромно оглядывается на свой путь. “Годы спустя я смогла осознать, как далеко я продвинулась, потому что кто-то был готов помочь мне”, – сказала она.

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