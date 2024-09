С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Нас ожидает приятная суббота. Утром 17°C, Днём 24°C, Вечером 21°C. А мы приготовили для вас подборку свежих новостей

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

Каждый год 21 сентября международная общественность отмечает Международный день мира (англ. International Day of Peace). Этот День Генеральная Ассамблея ООН объявила днем укрепления идеалов мира среди всех стран и народов — как на национальном, так и на международном уровне.

В третью субботу сентября свой профессиональный праздник – Международный день хирурга – отмечают врачи одного из самых сложных направлений медицины. Он не установлен официально, но с каждым годом приобретает все большую известность. С инициативой учреждения Дня в 2014 году выступила Международная ассоциация хирургов (International Association of Surgeons).

Ежегодно 21 сентября во всём мире отмечается Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера (World Alzheimer’s Day), или Всемирный день борьбы с болезнью Альцгеймера. Он был учрежден в 1994 году по инициативе организаций, занимающихся исследованиями этого заболевания и поиском способов замедлить его развитие.

В церковном календаре на этот день приходится большой праздник — Рождество Пресвятой Богородицы, который в православии относится к числу двунадесятых праздников — то есть главных в году. Праздник в честь рождения Девы Марии был установлен в 4 веке. На Руси он получил также другие названия — Малая Пречистая (Большая Пречистая празднуется в день Успения Богородицы), Оспожинки, Осенины. Называли этот день также Луковым или Пасиковым — от слов «лук» и «пасека». В огородах в это время продолжалась уборка лука, а на пасеках готовили пчел к зимовке. На Пречистую, в день осеннего равноденствия, отмечали вторую встречу осени и наблюдали приметы. Если погода стояла хорошая, то и вся осень должна была быть такой.

21 сентября 1522 года в Виттенберге (земля Саксония-Ангальт нынешней ФРГ) типограф Мельхиор Лоттер Младший напечатал «Новый Завет», переведенный Мартином Лютером с древнегреческого языка на немецкий. Издание было проиллюстрировано Лукасом Кранахом Старшим.

21 сентября 1937 года в свет вышла повесть английского писателя, лингвиста и переводчика Джона Рональда Руэла Толкина «Хоббит, или Туда и Обратно» (англ. The Hobbit, or There and Back Again). Эта книга стала своеобразным прологом к эпопее о Кольце Всевластья, воплощенной Толкином в дальнейшем.

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Наслаждаемся началом осени! Еще нас ждут теплые деньки, но уже не за горами листопад, кленовые ковры под ногами и буйное разноцветье деревьев! Не болейте, и вдыхайте аромат уже просыпающейся осени!

С добрым утром, Монреаль! С добрым сентябрьским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

