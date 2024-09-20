Ждать или покупать дом сейчас?

Недавнее снижение процентных ставок Банком Канады имеет как преимущества, так и недостатки для потенциальных покупателей жилья.

Вот основные моменты, которые стоит учитывать:

Преимущества покупки сейчас

Низкие ипотечные ставки: Ипотечные ставки обычно следуют за ставками центрального банка. С недавним снижением, фиксированные ипотечные ставки на пять лет снизились с 5,5% до примерно 4,5%. Это может сделать ежемесячные платежи более доступными. Упрощенный доступ к собственности: Более низкие ставки могут позволить большему числу канадцев получить ипотечный кредит, что делает покупку жилья более доступной. Потенциал роста цен: Если ставки продолжат снижаться, спрос на жилье может увеличиться, что приведет к росту цен. Покупка сейчас может позволить вам воспользоваться будущим ростом цен.

Недостатки покупки сейчас

Все еще высокие ежемесячные платежи: Несмотря на снижение ставок, переменные ставки остаются выше 5%, что означает, что ежемесячные платежи могут оставаться высокими. Ипотечный стресс-тест: Покупатели все еще должны проходить стресс-тест, доказывая, что они могут выдержать более высокие ставки, что может ограничить доступность для некоторых. Экономическая неопределенность: Обычно требуется от 12 до 18 месяцев, чтобы снижение ставок полностью отразилось на экономике. В это время такие факторы, как безработица и инфляция, могут продолжать влиять на рынок недвижимости.

Преимущества ожидания

Возможность еще более низких ставок: Если Банк Канады продолжит снижать ставки, стоимость заимствования может еще больше снизиться, что сделает покупку жилья более доступной в будущем. Стабилизация рынка: Ожидание может позволить рынку недвижимости стабилизироваться, предлагая более предсказуемые и потенциально менее конкурентные возможности для покупки.

Недостатки ожидания

Рост цен: Если спрос увеличится из-за более низких ставок, цены на жилье могут вырасти, что сделает покупку более дорогой в будущем. Упущенные возможности: Слишком долгое ожидание может означать упущение текущих возможностей хороших цен и условий кредита.

В конечном итоге решение о покупке сейчас или ожидании зависит от вашей личной финансовой ситуации, терпимости к риску и долгосрочных целей.

Ситуация на рынке недвижимости в Канаде

Текущие условия

На данный момент покупка жилья в Канаде осложняется несколькими факторами. Роберт МакЛистер, ипотечный стратег, отмечает, что снижение уровня занятости, высокие процентные ставки и труднодоступная финансовая доступность делают покупку жилья сложной задачей. Несмотря на недавнее снижение процентных ставок, многие канадцы все еще не могут позволить себе покупку жилья.

Прогнозы экспертов

Клей Джарвис предупреждает, что после резкого роста цен на жилье во время пандемии, покупатели могут переплачивать на большинстве рынков. Он также подчеркивает, что предсказать будущее рынка недвижимости сложно. В краткосрочной перспективе высокий уровень задолженности и низкие сбережения будут препятствовать многим канадцам в покупке жилья. Однако, если ипотечные ставки снизятся еще на 1%, рынок может оживиться, что приведет к росту цен.

Ожидания на ближайший год

Роберт МакЛистер прогнозирует, что потребуется около года, чтобы ипотечные ставки снизились на 1,0% – 1,5%. В краткосрочной перспективе он остается пессимистичным, ожидая увеличения потерь рабочих мест, сокращения числа временных резидентов, высоких цен на жилье для арендаторов и ограничительных ставок. Однако, в следующем году он ожидает улучшения ситуации с понижением ставок, ростом доходов и продолжением притока постоянных резидентов в Канаду.

Заключение

В целом, хотя цены на жилье могут оставаться высокими в краткосрочной перспективе из-за различных экономических факторов, есть признаки оптимизма на следующий год. Ожидается снижение процентных ставок и рост доходов, что может стабилизировать или даже повысить цены на жилье в долгосрочной перспективе.

Основные факторы для покупателей первого жилья

Выбор региона

При покупке жилья важно выбирать регионы с положительной экономической динамикой и миграционным балансом. Если ваша ситуация требует проживания в определенном регионе, лучше купить более скромный дом и инвестировать оставшиеся средства в другие активы, советует Роберт МакЛистер.

Финансовая доступность

Многие покупатели первого жилья вынуждены рассматривать районы, которые они бы не выбрали в других обстоятельствах, из-за финансовой доступности. Клей Джарвис рекомендует провести время в городе, где вы планируете купить жилье, чтобы убедиться, что вам там будет комфортно жить.

Удобства и социальная жизнь

Учитывайте наличие необходимых удобств, влияние на вашу социальную жизнь и возможные дополнительные транспортные расходы. Погашение ипотечного кредита может быть долгим и стрессовым процессом, поэтому важно не создавать себе дополнительные неудобства.

Долгосрочная перспектива

Подходите к покупке жилья как к поиску места для жизни и воспитания семьи, а не как к инвестиции для получения значительной прибыли. Управляйте своими ожиданиями относительно роста стоимости жилья. Клей Джарвис предупреждает, что в ближайшие шесть-двенадцать месяцев стоимость жилья может расти медленно или не расти вовсе. Времена, когда стоимость жилья росла на 10-15% в год, вероятно, прошли, и это хорошо.

Эти советы помогут вам принять обоснованное решение и избежать дорогостоящих ошибок.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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