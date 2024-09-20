Греческий йогурт из Costco есть не рекомендуется

Канадское агентство по инспекции пищевых продуктов (CFIA) объявило об отзыве греческого йогурта, продаваемого в Costco, из-за наличия плесени.

Отзыв касается 24-пакетов греческого йогурта под брендом Kirkland Signature.

Штрих-код продукта: “0 96619 22215 5”.

Агентство сообщает, что микробное загрязнение не является вредным, но рекомендует магазинам и потребителям не использовать, не продавать, не подавать и не распространять этот продукт.

Плесень может появиться на многих продуктах, особенно если они хранятся в условиях повышенной влажности и тепла. Вот некоторые из наиболее подверженных плесени продуктов:

Хлеб: Из-за своей пористой структуры хлеб легко поражается плесенью, особенно если хранится в теплом и влажном месте. Фрукты и овощи: Яблоки, цитрусовые, ягоды, помидоры и другие фрукты и овощи часто подвержены плесени, особенно если они имеют повреждения или хранятся в неправильных условиях. Молочные продукты: Сыры, йогурты и другие молочные продукты могут быстро заплесневеть, если их не хранить в холодильнике. Орехи и зерновые: Орехи, крупы и зерновые продукты также могут быть подвержены плесени, особенно если они хранятся в условиях повышенной влажности. Мясные продукты: Колбасы и другие мясные изделия могут покрываться плесенью, если они хранятся неправильно.

Важно помнить, что не вся плесень опасна. Например, благородная плесень используется для производства некоторых видов сыров, таких как рокфор и горгонзола. Однако, если вы заметили плесень на продуктах, которые обычно не должны быть покрыты плесенью, лучше их выбросить, чтобы избежать риска для здоровья.

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