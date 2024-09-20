Чиновники предлагают запретить строительство квартир в подвалах в некоторых районах города

Некоторые официальные лица Монреаля предложили запретить строительство квартир в подвалах в некоторых районах города, чтобы предотвратить их затопление во время сильных дождей.

Это заявление было сделано после того, как остатки тропического шторма Дебби вызвали сильные наводнения в Монреале в прошлом месяце, что привело к переполнению канализаций и затоплению домов.

Майя Воданович, член исполнительного комитета мэра Валери Плант, сказала, что районы смогут принимать свои собственные законы, запрещающие строительство квартир в подвалах.

Район Виль-Мари уже внес изменения в правила, чтобы предотвратить строительство новых жилых помещений ниже уровня улицы в зонах, подверженных наводнениям.

Она подчеркнула, что такие меры необходимы из-за угрозы, которую представляют сильные погодные явления, вызванные изменением климата.

Для существующих зданий с квартирами в подвалах Воданович рекомендовала владельцам использовать плиточные покрытия вместо ковров и принимать другие меры для предотвращения значительных потерь.

Городская программа RénoPlex предоставляет жителям финансовую помощь для установки насосов, обратных клапанов и других ремонтов для защиты домов от повреждений водой.

По данным Бюро страхования Канады, шторм 9 августа стал самым дорогостоящим погодным явлением в истории Квебека, превзойдя даже ледяной шторм 1998 года, и привел к страховым убыткам на сумму $2,5 миллиарда.

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