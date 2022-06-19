Чтиво выходного дня: Подсвечник — древний и вечно молодой

Подсвечник — это, по большому счету, приспособление, куда помещается свеча. Основное предназначение подсвечника — удерживать горящую свечу, чтобы она более-менее ровно освещала помещение, а также чтобы свеча не упала и не натворила бед.

Подсвечник — это, по большому счету, приспособление, куда помещается свеча. Основное предназначение подсвечника — удерживать горящую свечу, чтобы она более-менее ровно освещала помещение, а также чтобы свеча не упала и не натворила бед.

Это, пожалуй, самый первый осветительный прибор в истории человечества. Лучинка, воткнутая в какую-нибудь каменную расщелину — уже подсвечник. Глиняная плошка с плавающим в жире фитильком — тоже подсвечник. Ну, а о тех подсвечниках и их разновидностях, о которых мы читали в книжках, которые видели в кино (а некоторые из читателей, что постарше, пользовались ими собственноручно) и говорить не приходится. Подсвечник — вещь заслуженная. Не зря он пережил века и тысячелетия и дожил до наших дней.

В настоящее время подсвечники во всех их разновидностях уже не служат своему основному предназначению — освещению помещений. Сейчас они используются большей частью как декоративное украшение или как особенность интерьера…

Никто в доподлинности не может сказать, когда именно возник первый подсвечник, и уж тем более никто не назовет имени гениального первобытного дизайнера, придумавшего этот, без сомнения, великий предмет. Хотя как именно он возник, можно легко догадаться: в пещере было темно, вот он и возник. Как говорится, нужда заставила.

Самые первые — глиняные подсвечники были обнаружены на территории Древнего Египта и датируются они 400 г. до н. э. Примерно тогда же и в том же самом месте начали изготавливаться и восковые свечи — необходимое дополнение к подсвечнику.

Что касается более поздних исторических времен, то известно, что подсвечниками пользовались предки современных греков — эллины, древние римляне.

Широкое применение подсвечник нашел у древних славян и у других народов… И общем и целом, подсвечник во всех мыслимых разновидностях был незаменимым предметом вплоть до изобретения и широкого распространения электричества — то есть, до конца 19-го начала 20-го века. Подсвечниками и их разновидностями — канделябрами и люстрами освещались жилища простолюдинов и знати…

Без подсвечников не могло быть и речи о проведении церковных служб. До сей поры в православных и католических храмах используются подсвечники.

Можно сказать, что подсвечник — один из немногих древних предметов, который имеет для человечества сакральное значение, а потому — он пережил века и, судя по всему, будет жив и впредь. А уж какое применение, помимо украшения интерьера и ритуальных служб найдут наши потомки, можно долго фантазировать.

С самого начала подсвечники рассматривались в двух ипостасях: как подставка для свечей и как украшение интерьера. Поэтому большей частью они изготавливались с разнообразными украшениями и всяческих форм. Были подсвечники витые, со всяческими изгибами, узорами, в виде мифических или сказочных фигур — всего и не перечислить.

Издревле подсвечники изготавливались из различных материалов. В первую очередь, это металлы: бронза, медь, чуть позднее — сталь. Начищенный металл, особенно бронза и медь, это красиво, а потому придает интерьеру помещения особенную красоту и торжественность.

Дерево. Когда-то это был самый простой и доступный материал для изготовления подсвечников. Но, вместе с тем, и опасный из-за легкой воспламеняемости. Впрочем, это не помешало деревянному подсвечнику дожить до наших времен.

Фарфор и керамика. Подсвечники из этих материалов обычно разрисовываются цветными узорами.

Стекло. Это — самый поздний (и самый дешевый) материал. Обычно такие подсвечники изготавливаются из цветного стекла. Но и из прозрачного стекла — тоже.

За всю историю человечество изобрело множество разновидностей подсвечников, а также придумало целый перечень способов их применения. Поговорим об этом подробней.

Собственно подсвечник. Это — подставка для одной свечи.

Канделябр. Это — подсвечник для нескольких свечей. Чем больше в канделябре было свечей, тем, соответственно, светлее было в помещении.

Люстры. По сути, это тот же канделябр, но подвешенный к потолку. Но — гораздо пышнее больше объемом. Из классической литературы известно, что бывали люстры и на 10, и на 50 и даже на 100 и более свечей. Такими люстрами в основном оборудовались большие помещения: бальные залы, галереи, театры. Украшались такие люстры серебром, позолотой, хрусталем и даже драгоценными камнями.

Кандил и паникадило. Это — разновидности подсвечников для церковной службы. Кандил — это подсвечник (или канделябр, стоящий по полу или возвышенности). Паникадило — это большая люстра под потолком, предназначенная для освещения всего помещения. Чем больше помещение храма, тем, соответственно, больше было и паникадило. Паникадило — это, по сути, та же люстра.

Брана. Это подсвечник, рассчитанный на одну или несколько свечей, прикрепленный к стене (от этого слова произошло современное «бра»).

Тапперт — небольшой, для одной свечи, подсвечник на тонкой короткой ножке. Тапперт предназначался для освещения небольшого пространства. В частности, барышни минувших веков пользовались таким подсвечником, когда вечером играли на рояле, чтобы лучше видеть ноты.

Шампань. Такой подсвечник во многом похож на тапперт. Но — у него было несколько иное назначение. При нем барышни не играли на роялях, а использовали его в своих спальнях, когда отходили ко сну. Соответственно его ножка была длиннее.

Менора. По сути, это прообраз более позднего канделябра. Первые упоминания о меноре встречаются еще в Ветхом Завете. Меноры использовались в церковных ритуалах, но и для освещения обыкновенных жилищ также.

Нельзя не упомянуть и о других, гораздо более нетрадиционных применениях подсвечников — в основном, канделябров. Но поскольку это — часть нашей истории и культуры, то придется вкратце сказать. В 17-19 веках канделябры в России (и в некоторых европейских державах) применялись в качестве ритуального наказания. Вид наказания, в общем, был однообразным: бронзовым или медным канделябром провинившегося били по физиономии.

Такие наказания практиковались в основном в светских салонах. Наказывали всяческих хулиганов, либо лиц, непочтительно относящихся к дамам, а также изобличенных карточных шулеров. Наказанный таким образом господин терял все светские права: он больше не мог посещать балы и театры, с ним никто не садился за стол и не здоровался за руку… На дуэль побитый канделябром господин также не имел права никого вызывать. Канделябром по физиономии — это было наказание окончательное и пересмотру не подлежащее. Говорят, что такой обычай переняли во Франции бравые русские гусары — и распространили его в русских светских салонах. Может, и так…

В настоящее время (о чем уже отчасти упоминалось) подсвечники во всех своих разновидностях не забыты. Канделябрами по физиономиям нахалов сейчас, к сожалению, не бьют, а вот в качестве интерьерного украшения подсвечники применяются широко и повсеместно. Впрочем, это тема для отдельного разговора.