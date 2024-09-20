В Монреале арестовали двух предполагаемых наркоторговцев в связи с передозировкой 15-летнего подростка

Полиция Монреаля (SPVM) сообщила, что в ходе расследования были обысканы три жилых помещения в районах Ахунтсик-Картьервиль и Виллере-Сен-Мишель-Парк-Экстенсьон, а также автомобиль одного из подозреваемых.
В результате обысков было изъято несколько сотен поддельных таблеток, похожих на фармацевтические препараты.
Расследование показало, что эти таблетки содержат опасные синтетические опиоиды (изотонитазен), которые могут привести к передозировке.
24-летний подозреваемый предстанет перед судом в Монреале, где ему будут предъявлены обвинения в торговле наркотиками и хранении с целью сбыта.
Несовершеннолетний подозреваемый предстанет перед Молодежным отделением суда Квебека по обвинению в торговле наркотиками и хранении с целью сбыта.
Эти таблетки были подделками, напоминающими фармацевтические препараты, такие как оксикодон, но содержали изотонитазен, что могло привести к передозировке и серьезным последствиям для здоровья.