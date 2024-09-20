На военной базе Валкартье в Квебеке произошел инцидент

Сегодня на военной базе Валкартье в Квебеке произошел инцидент, в результате которого пострадали 16 солдат.

Капитан Гермиона Уилсон, офицер по связям с общественностью Канадских вооруженных сил, сообщила, что авария произошла в учебной зоне базы и включала столкновение двух бронемашин.

На место происшествия сразу же прибыли гражданские и военные службы экстренной помощи.

Все 16 пострадавших, являющихся членами 5-й Канадской механизированной бригады, были доставлены в местные больницы с незначительными травмами.

База Валкартье находится недалеко от города Квебек.

На данный момент подробностей о причинах столкновения двух бронемашин на военной базе Валкартье в Квебеке нет. Известно только, что авария произошла в учебной зоне базы, и на место происшествия сразу же прибыли гражданские и военные службы экстренной помощи.

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