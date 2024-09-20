IRCC прекратил присваивать иммиграционным заявлениям идентификационные данные псевдосотрудников

Как стало известно CBC News , после проведенного расследования , которое выявило , что тысячи иммиграционных заявлений были поданы на сотни удостоверений личности и кодов – заполнителей бывших сотрудников , федеральное правительство провело масштабную проверку и очистило свою глобальную систему подачи заявлений , чтобы убедиться , что ни одно из них не было “ забыто “ .

Использование неактивных идентификаторов сотрудников в системе обработки заявок IRCC привело к нескольким серьезным последствиям:

Задержки в обработке заявок: Многие заявки оставались без движения в течение длительного времени, так как они были назначены на идентификаторы бывших сотрудников или временные коды. Неопределенность для заявителей: Люди не знали, что происходит с их заявками, и не могли получить обновленную информацию, что вызывало стресс и беспокойство. Проблемы с управлением данными: Сложности в управлении и контроле за процессом обработки заявок, что затрудняло отслеживание и мониторинг. Потеря доверия: Такие практики подрывали доверие к системе иммиграции и вызывали критику со стороны общественности и СМИ.

После расследования CBC, IRCC провели масштабную проверку и очистили свою систему, чтобы убедиться, что ни одна заявка не была забыта. Теперь они прекратили использовать неактивные идентификаторы сотрудников для хранения заявок, чтобы гарантировать, что ни одно дело не “провалится сквозь трещины”.

После изменений, внесенных IRCC, они стремятся ускорить обработку отставших заявок. Время обработки зависит от типа заявки и текущей нагрузки на систему. Например, для заявок на гостевые визы из-за пределов Канады время обработки может варьироваться, но в среднем составляет около 176 дней. Для заявок на разрешение на учебу из-за пределов Канады время обработки составляет около 10 недель.

IRCC обновила свой подход к показу сроков обработки, чтобы предоставлять более реалистичную информацию. Время обработки основано на данных за последние 6 месяцев и предназначено для того, чтобы дать представление о том, сколько времени может потребоваться для принятия решения по заявлению.

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