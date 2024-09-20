Глава канадской епархии РПЦЗ: “Наши храмы наполняют новоприбывшие беженцы”

Архиепископ Монреальский и Канадский Гавриил (Чемодаков) выразил надежду, что число прихожан Русской Зарубежной Церкви (РПЦЗ) в Канаде увеличится за счет украинских беженцев.

Он отметил, что уже сейчас многие переселенцы посещают русские храмы и поддерживают митрополита Онуфрия, главу канонической Украинской Православной Церкви (УПЦ).

Архиепископ подчеркнул, что епархия старается помогать беженцам, хотя основную поддержку они получают от канадского правительства через социальные программы. Несмотря на угрозы, которые поступали в адрес духовенства и прихожан, количество людей, приходящих в русские храмы, продолжает расти. Владыка Гавриил также отметил, что РПЦЗ открыла несколько новых англоязычных миссий (приходов) в Канаде и планирует продолжать миссионерскую деятельность в этом направлении.

Он выразил сожаление, что некоторые прихожане украинского происхождения покинули церковь после начала конфликта на их родине. Однако он отметил, что гораздо больше людей из числа беженцев, прибывших из Украины, стали посещать русские храмы.

Владыка также рассказал, что духовенство и прихожане Кафедрального Свято-Николаевского собора в Монреале и других храмов епархии получали угрозы за то, что на службах поминают Патриарха Московского и всея Руси.

Перед Пасхой 2022 года угрозы были настолько нешуточными и даже опасными, что полиции пришлось направить три десятка сотрудников и несколько спецназовцев для обеспечения безопасности во время ночной пасхальной службы. С тех пор угрозы поступали еще несколько раз, но в последнее время ситуация утихла. Службы, равно как и поминание Патриарха Кирилла – верховного иерарха, продолжается.

Глава канадской епархии, Архиепископ Гавриил, подчеркнул, что, несмотря на угрозы, все больше канадцев приходят в наши русские храмы и становятся православными христианами. По его словам, они недовольны тем, что происходит в мире и в их собственных конфессиях. Русские православные соборы города функционируют в привычном режиме.

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