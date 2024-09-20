С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Нас ожидает приятная пятница. Утром 17°C, Днём 24°C, Вечером 21°C. А мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

Всемирный день риса отмечается ежегодно 20 сентября, начиная с 2004 года, когда по инициативе ООН проходил Международный год риса. Этот праздник действительно носит всемирный характер, поскольку рис является одним из самых популярных злаков на всех континентах планеты Земля.

В православном календаре на этот день приходится праздник преподобного Луки Глубокореченского, жившего в 10 веке в Каппадокии. Лука был монахом, а затем стал игуменом Спасовой обители, которая носила название «Глубокие реки». Святой прославился праведной жизнью и благочестием.

20 сентября 1519 года мореплаватель Фернан Магеллан отбыл из порта Санлукар-де-Баррамеда (Испания) во главе флотилии из пяти судов («Тринидад», «Сан-Антонио», «Сантьяго», «Консепсион» и «Виктория») по направлению к Рио-де-Жанейро.

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Наслаждаемся началом осени! Еще нас ждут теплые деньки, но уже не за горами листопад, кленовые ковры под ногами и буйное разноцветье деревьев! Не болейте, и вдыхайте аромат уже просыпающейся осени!

С добрым утром, Монреаль! С добрым сентябрьским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

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