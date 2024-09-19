Инфляция в Канаде снизилась до 2% в августе, что является наименьшим ростом с начала 2021 года

Согласно данным , опубликованным во вторник , годовой уровень инфляции в Канаде достиг целевого показателя центрального банка в августе , снизившись до 2 % , самого низкого уровня с февраля 2021 года .

Статистическое управление Канады сообщило, что основные показатели цен, за которыми пристально следят, также снизились до самого низкого уровня за последние 40 месяцев, в то время как потребительские цены в месячном исчислении снизились на 0,2%.

Аналитики, опрошенные агентством Reuters, прогнозировали, что индекс потребительских цен (ИПЦ) снизится до 2,1% с 2,5% в июле в годовом исчислении, и ожидали, что он останется неизменным в месячном исчислении.

Ослаблению ценового давления в первую очередь способствовало падение цен на бензин, телефонные услуги, одежду и обувь, в то время как расходы на жилье – ипотеку и арендную плату – продолжали снижаться незначительными темпами, поскольку арендная плата продолжала неуклонно расти.

Ранее в этом месяце, объявляя о решении Банка Канады по денежно-кредитной политике, глава Банка Тифф Маклем заявил, что банк должен быть более осторожен в отношении риска того, что инфляция может упасть ниже целевого уровня, поскольку экономический рост был слабым.

Банк Англии снижал свою ключевую ставку три раза подряд с июня, снизившись совокупно на 75 базисных пунктов до 4,25 процента. Денежные рынки полностью рассчитывают на двукратное снижение ставки на 25 базисных пунктов в течение оставшегося до конца года числа заседаний по денежно-кредитной политике, но экономисты говорят, что шансы на значительное снижение ставки на 50 базисных пунктов в этом году постепенно возрастают.

Банк Англии прогнозировал, что годовая инфляция составит 2,6% в этом году и снизится до 2,4% в следующем году, прежде чем снизится до середины целевого диапазона в 1-3% в 2026 году. Медиана индекса потребительских цен – или изменение цен в середине корзины потребительских цен – замедлилась до 2,3% в августе с 2,4% в июле в годовом исчислении.

Индекс потребительских цен, который исключает наиболее и наименее волатильные ценовые позиции, снизился с 2,7% до 2,4%. Цены на бензин, которые в наибольшей степени способствовали снижению инфляции, упали на 5,1 процента, а на одежду и обувь – на 4,4 процента.

Расходы на жилье, на долю которых приходится почти 30% корзины потребительских цен, выросли на 5,2% в августе по сравнению с 5,7% в июле, главным образом за счет арендной платы, которая выросла на 8,9% по сравнению с 8,5% в июле.

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