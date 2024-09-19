Управление здравоохранения West Island запускает информационную кампанию о языковых правах

Управление здравоохранения WI запустило новую кампанию , направленную на информирование пациентов об их языковых правах при получении медицинской помощи в Квебеке .

На электронных табличках в учреждениях агентства, в том числе в больнице общего профиля Лейкшор, теперь написано: “Обслуживание на французском или английском языке. Это ваше право! Скажите персоналу, на каком языке с вами разговаривать.“

Кампания началась после единогласного принятия Национальным собранием предложения, в котором говорится, что жители Квебека не обязаны предоставлять справки о праве на получение медицинской помощи на английском языке.

“Мы хотим поощрять индивидуальный подход к нашим клиентам и считаем, что для предоставления качественных медицинских и социальных услуг необходимо хорошее взаимопонимание“, – заявила Элен Бержерон–Гамаш, представитель CIUSSS на Востоке Монреаля.

“Специалист в области здравоохранения и социального обеспечения должен хорошо понимать потребности человека, которому он оказывает помощь, и очень важно, чтобы этот человек и его семья полностью понимали предоставляемую им информацию“.

Новая кампания подчеркивает продолжающуюся критику и широко распространенную путаницу в связи с новыми директивами Квебека по французскому языку для сети здравоохранения, опубликованными 18 июля.

Согласно директивам, все коммуникации, включая устные, должны вестись на французском языке. В августе министр французского языка Квебека Жан–Франсуа Роберже объявил, что будет издана новая директива, призванная прояснить ситуацию и решить проблемы англоязычного сообщества.

Кампания управления здравоохранения также совпадает с анонсом собственной кампании правительства провинции по продвижению французского языка в Квебеке.

Бержерон–Гамаш также отметила, что министерство здравоохранения Квебека определило учреждения, находящиеся в ведении управления здравоохранения Западного острова, двуязычными. Вот список:

Grace Dart Extended Care Centre

Denis-Benjamin-Viger Residential Centre

St. Mary’s Hospital Centre

CLSC de Pierrefonds

Lac-Saint-Louis CLSC

Lakeshore General Hospital

Douglas Mental Health University Institute

Batshaw Youth and Family Centres

Ste. Anne’s Hospital

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