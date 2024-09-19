Готовится коллективный иск пострадавшими от наводнения в Монреале

Юрист из Монреаля добивается разрешения на подачу коллективного иска против поставщика систем горячего водоснабжения Hydro Solution .

Он утверждает, что компания незаконно расторгла договоры аренды водонагревателей с клиентами после того, как они были затоплены, а затем взимала с них плату за “обратный выкуп“ водонагревателей в размере 600 долларов.

Главный истец живет в Долларде–де–Ормо со своей женой и их новорожденным ребенком. “Итак, представьте, что вам приходится купать себя, своего ребенка… без горячей воды“, – сказал адвокат Джоуи Зукран в интервью. “Ты должен пойти в дом своего брата, чтобы принять душ и воспользоваться прачечной.

Люди, у которых нет элементарных жизненных сервисов,подверглись еще и расторжению контрактов.

“Мы разрываем ваш контракт, и вы должны нам деньги“, – вот почему мой клиент непреклонен в том, что касается дальнейших действий. Он считает, что они совершили настоящий проступок. Он просит суд привлечь их к ответственности“.

Любой клиент, с которого была снята плата за выкуп или с которого был расторгнут контракт на водонагреватель, автоматически становится участником предлагаемого коллективного иска. Hydro Solution ничего не комментирует о произошедшей ситуации.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.