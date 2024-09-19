Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Готовится коллективный иск пострадавшими от наводнения в Монреале

Готовится коллективный иск пострадавшими от наводнения в Монреале

Степан Артемьевский Сен 19, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Готовится коллективный иск пострадавшими от наводнения в Монреале отключены 14 Просмотров

Юрист из Монреаля добивается разрешения на подачу коллективного иска против поставщика систем горячего водоснабжения Hydro Solution.

 

Он утверждает, что компания незаконно расторгла договоры аренды водонагревателей с клиентами после того, как они были затоплены, а затем взимала с них плату за обратный выкуп водонагревателей в размере 600 долларов.

Главный истец живет в ДоллардедеОрмо со своей женой и их новорожденным ребенком. Итак, представьте, что вам приходится купать себя, своего ребенка без горячей воды, сказал адвокат Джоуи Зукран в интервью. Ты должен пойти в дом своего брата, чтобы принять душ и воспользоваться прачечной.

Люди, у которых нет элементарных жизненных сервисов,подверглись еще и расторжению контрактов.

Мы разрываем ваш контракт, и вы должны нам деньги, вот почему мой клиент непреклонен в том, что касается дальнейших действий. Он считает, что они совершили настоящий проступок. Он просит суд привлечь их к ответственности.

Любой клиент, с которого была снята плата за выкуп или с которого был расторгнут контракт на водонагреватель, автоматически становится участником предлагаемого коллективного иска.  Hydro Solution ничего не комментирует о произошедшей ситуации.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*