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Новости Суд Квебека одобрил коллективный иск временных иностранных работников о закрытии разрешений на работу
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Иностранные студенты.

Суд Квебека одобрил коллективный иск временных иностранных работников о закрытии разрешений на работу

Степан Артемьевский Сен 19, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Суд Квебека одобрил коллективный иск временных иностранных работников о закрытии разрешений на работу отключены 14 Просмотров

Высший суд Квебека одобрил коллективный иск временных иностранных работников, которые подали в суд на федеральное правительство из-за разрешений на работу, которые связывают их с работодателем.

 

В иске, поданном в 2023 году базирующейся в Монреале ассоциацией по защите прав домашних и сельскохозяйственных работников, утверждается, что закрытые разрешения на работу нарушают права, закрепленные в Хартии, касающиеся жизни, свободы и личной безопасности, а также равенства. В пятницу судья Верховного суда Квебека Сильвана Конте дала зеленый свет иску, участниками которого являются все иностранные граждане, получившие разрешение на работу в Канаде после 17 апреля 1982 года, которое было привязано к конкретному работодателю.

Суд приходит к выводу, что на данном предварительном этапе, хотя пороговый критерий высок, существует спорное дело о том, что меры, связывающие работодателя, являются явно неконституционными, что дает основание для предъявления иска о возмещении ущерба в соответствии с Хартией, написал Конте.

В иске содержится требование о возмещении ущерба членам организации и заявление о том, что некоторые положения об иммиграции и защите беженцев противоречат Конституции.

Байрон Альфредо Асеведо Тобар (Byron Alfredo Acevedo Tobar) из Гватемалы, работник фермы и главный истец по делу, утверждает о жестоком обращении с ним во время работы по закрытому разрешению у трех разных работодателей в период с 2014 по 2022 год. Он утверждает, что подвергался психологическому насилию и травле и был перегружен работой. Он также утверждает, что его должным образом не обучали, у него не было оборудования и ему недоплачивали.

Закрытые разрешения на работу, как правило, выдаются трудящимсямигрантам на низкоквалифицированных работах, привязывая их к определенному работодателю или группе работодателей. В случае увольнения работников их могут депортировать из Канады, что, по мнению критиков, поощряет злоупотребления.

В ответ на иск юристы федерального правительства заявили, что опыт Асеведо Тобара необычен и что он не мог должным образом представлять интересы участников коллективного иска. Они также стремились ограничить участие в иске работников сельского хозяйства и сферы ухода за детьми. Юристы правительства также хотели сократить срок действия этого права для потенциальных членов группы для работников, получивших разрешение не ранее 2017 года.

Заявители, однако, хотели, чтобы действие категории было продлено до 1982 года года вступления в силу Канадской хартии прав и свобод. Конте сказал, что окончательное время, в которое могут быть включены иностранные студенты, будет определено позднее. В сентябре прошлого года специальный докладчик ООН охарактеризовал канадскую программу привлечения временных иностранных работников как питательную среду для современных форм рабства.

Томоя Обоката заявил после 14дневного визита в Канаду, что закрытая система выдачи разрешений на работу делает иностранных работников уязвимыми, поскольку они не могут сообщать о злоупотреблениях, не опасаясь депортации. Обоката повторил эти комментарии в итоговом докладе в качестве специального докладчика, опубликованном в августе 2024 года, сославшись на такие проблемы, как хищение заработной платы, трудности с доступом к медицинскому обслуживанию, продолжительный рабочий день с ограниченными перерывами и недостаточное количество средств индивидуальной защиты.

В отчете также отмечаются обвинения в сексуальных домогательствах и эксплуатации, а также в физическом, эмоциональном и словесном насилии. Количество разрешений в рамках программы увеличилось на 88% с 2019 по 2023 год, хотя Оттава недавно заявила, что планирует сократить число таких работников в Канаде.

Коллективный иск получил поддержку со стороны традиционных профсоюзов Квебека, таких как Конфедерация национальных профсоюзов (CSN) и Федерация труда Квебека, которые признают, что, хотя у работников есть права на бумаге, они живут под страхом репрессий из-за дисбаланса сил, создаваемого закрытыми разрешениями.

Министерство иммиграции, беженцев и гражданства Канады заявило в понедельник, что не может прокомментировать это, поскольку дело находится на рассмотрении суда. У генеральной прокуратуры будет 30 дней, чтобы решить, подавать ли апелляцию на это решение.

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