Суд Квебека одобрил коллективный иск временных иностранных работников о закрытии разрешений на работу

Высший суд Квебека одобрил коллективный иск временных иностранных работников , которые подали в суд на федеральное правительство из-за разрешений на работу , которые связывают их с работодателем .

В иске, поданном в 2023 году базирующейся в Монреале ассоциацией по защите прав домашних и сельскохозяйственных работников, утверждается, что закрытые разрешения на работу нарушают права, закрепленные в Хартии, касающиеся жизни, свободы и личной безопасности, а также равенства. В пятницу судья Верховного суда Квебека Сильвана Конте дала зеленый свет иску, участниками которого являются все иностранные граждане, получившие разрешение на работу в Канаде после 17 апреля 1982 года, которое было привязано к конкретному работодателю.

“Суд приходит к выводу, что на данном предварительном этапе, хотя пороговый критерий высок, существует спорное дело о том, что меры, связывающие работодателя, являются “явно неконституционными“, что дает основание для предъявления иска о возмещении ущерба в соответствии с Хартией“, – написал Конте.

В иске содержится требование о возмещении ущерба членам организации и заявление о том, что некоторые положения об иммиграции и защите беженцев противоречат Конституции.

Байрон Альфредо Асеведо Тобар (Byron Alfredo Acevedo Tobar) из Гватемалы, работник фермы и главный истец по делу, утверждает о жестоком обращении с ним во время работы по закрытому разрешению у трех разных работодателей в период с 2014 по 2022 год. Он утверждает, что подвергался психологическому насилию и травле и был перегружен работой. Он также утверждает, что его должным образом не обучали, у него не было оборудования и ему недоплачивали.

Закрытые разрешения на работу, как правило, выдаются трудящимся–мигрантам на низкоквалифицированных работах, привязывая их к определенному работодателю или группе работодателей. В случае увольнения работников их могут депортировать из Канады, что, по мнению критиков, поощряет злоупотребления.

В ответ на иск юристы федерального правительства заявили, что опыт Асеведо Тобара необычен и что он не мог должным образом представлять интересы участников коллективного иска. Они также стремились ограничить участие в иске работников сельского хозяйства и сферы ухода за детьми. Юристы правительства также хотели сократить срок действия этого права для потенциальных членов группы — для работников, получивших разрешение не ранее 2017 года.

Заявители, однако, хотели, чтобы действие категории было продлено до 1982 года — года вступления в силу Канадской хартии прав и свобод. Конте сказал, что окончательное время, в которое могут быть включены иностранные студенты, будет определено позднее. В сентябре прошлого года специальный докладчик ООН охарактеризовал канадскую программу привлечения временных иностранных работников как “питательную среду для современных форм рабства”.

Томоя Обоката заявил после 14–дневного визита в Канаду, что закрытая система выдачи разрешений на работу делает иностранных работников уязвимыми, “поскольку они не могут сообщать о злоупотреблениях, не опасаясь депортации“. Обоката повторил эти комментарии в итоговом докладе в качестве специального докладчика, опубликованном в августе 2024 года, сославшись на такие проблемы, как хищение заработной платы, трудности с доступом к медицинскому обслуживанию, продолжительный рабочий день с ограниченными перерывами и недостаточное количество средств индивидуальной защиты.

В отчете также отмечаются обвинения в сексуальных домогательствах и эксплуатации, а также в физическом, эмоциональном и словесном насилии. Количество разрешений в рамках программы увеличилось на 88% с 2019 по 2023 год, хотя Оттава недавно заявила, что планирует сократить число таких работников в Канаде.

Коллективный иск получил поддержку со стороны традиционных профсоюзов Квебека, таких как Конфедерация национальных профсоюзов (CSN) и Федерация труда Квебека, которые признают, что, хотя у работников есть права на бумаге, они живут под страхом репрессий из-за дисбаланса сил, создаваемого закрытыми разрешениями.

Министерство иммиграции, беженцев и гражданства Канады заявило в понедельник, что не может прокомментировать это, поскольку дело находится на рассмотрении суда. У генеральной прокуратуры будет 30 дней, чтобы решить, подавать ли апелляцию на это решение.

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