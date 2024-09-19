Монреальские волонтеры объединяются, чтобы накормить бездомных

В понедельник сотни волонтеров объединились , чтобы приготовить сэндвичи для бездомных в Монреале .

Инициативу возглавили две местные группы – “Дамы из сэндвичей и хлеба” и “За пределами“. “Удивительно видеть, что все эти люди пришли. Вы уходите через два часа или меньше – это действительно такая мелочь, и она приносит радость”, – сказала Ами Бард из Ladies of Sandwiches.

В спортзале были установлены сборочные линии, и их задача состояла в том, чтобы накормить 5000 человек – по одному бутерброду на каждого бездомного в городе.

Бутерброды были доставлены в 10 организаций для раздачи. “Сегодня здесь не будет абсолютно никаких отходов”, – сказала Хизер Ходжес из общественного центра на Грин–авеню. “Каждый бутерброд расписан заранее, поэтому мы точно знаем, какие организации получат наши бутерброды и куда они будут доставлены”.

На этой неделе организации планируют разослать еще сотни бутербродов. По последним данным, в Квебеке насчитывается 10 000 бездомных, половина из которых проживает в Монреале.

Правозащитники заявили, что для преодоления кризиса потребуется нечто большее, чем просто питание. “Мы все должны работать вместе, чтобы положить конец этому кризису. Без этого… деньги не проблема”, – заявил министр социальных служб Квебека Лайонел Кармант.

Но эти изменения требуют времени, поэтому тем временем общественные организации Монреаля заявляют, что продолжат вносить свой вклад, по бутерброду за раз.

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