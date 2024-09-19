Разыгрывается исторический джекпот Lotto Max – 80 миллионов долларов

По данным корпорации Crown, это может стать крупнейшим джекпотом, когда-либо разыгрывавшимся в Канаде.
Общая сумма призовых увеличивается до 98 миллионов долларов с добавлением 18 призов Maxmillion номиналом в 1 миллион долларов.
Предыдущий максимальный джекпот составлял 70 миллионов долларов и был установлен в 2019 году.
У клиентов есть время до 10:30, чтобы приобрести билеты Lotto Max на розыгрыш во вторник вечером.
По данным Loto Quebec, шансы игрока выиграть джекпот составляют 1 к 33 294 800 при однократной игре на 5 долларов.
Шансы выиграть приз составляют один к семи при однократной игре на 5 долларов.
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