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Новости Разыгрывается исторический джекпот Lotto Max – 80 миллионов долларов
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Лотерейный билет Powerball - такие же есть в каждом штате.

Разыгрывается исторический джекпот Lotto Max – 80 миллионов долларов

Степан Артемьевский Сен 19, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Разыгрывается исторический джекпот Lotto Max – 80 миллионов долларов отключены 12 Просмотров

Во вторник вечером в рамках розыгрыша лотереи Lotto Max в Квебеке разыгрывается колоссальная сумма в 80 миллионов долларов.

 

По данным корпорации Crown, это может стать крупнейшим джекпотом, когда-либо разыгрывавшимся в Канаде.

Общая сумма призовых увеличивается до 98 миллионов долларов с добавлением 18 призов Maxmillion номиналом в 1 миллион долларов.

Предыдущий максимальный джекпот составлял 70 миллионов долларов и был установлен в 2019 году.

У клиентов есть время до 10:30, чтобы приобрести билеты Lotto Max на розыгрыш во вторник вечером.

По данным Loto Quebec, шансы игрока выиграть джекпот составляют 1 к 33 294 800 при однократной игре на 5 долларов.

Шансы выиграть приз составляют один к семи при однократной игре на 5 долларов.

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