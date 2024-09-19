С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Нас ожидает приятный, но пасмурный четверг. Утром 16°C, Днём 25°C, Вечером 20°C. А мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

Каждый год 19 сентября отмечается необычный праздник — День рождения дружелюбного электронного символа — День рождения «Смайлика».

Международный день подражания пиратам (International Talk Like A Pirate Day), или Международный день «Говори как пират», отмечается ежегодно 19 сентября в ряде стран. Это очень веселый праздник, когда люди подражают разговору пиратов, а некоторые любители при этом даже наряжаются в пиратские костюмы.

В православном календаре это праздник архангела Михаила. Слово «архангел» означает «старший посланник», а его имя (в оригинале оно состоит из трех слов «Ми ка эл») буквально переводится как «Кто как Бог». На Руси в этот день устраивали мирские братчины — сходки, на которых решали разнообразные семейные и соседские дела. После разговоров, которые нередко переходили в споры и ссоры, устраивали пиры, для которых каждый приносил свое блюдо. За столом обычно происходили примирения и братания. Всего в году случалось две большие братчины — Михайловская и Никольская (19 декабря).

19 сентября 1648 года, 376 лет назад, Паскаль провел опыт, доказавший существование атмосферного давления.

Утром 19 сентября 1727 года 53-летний президент Военной коллегии, генералиссимус, светлейший князь Александр Данилович Меншиков, могущественнейший человек России, нареченный тесть императора Петра II, получил царский указ о домашнем аресте. В тот день была сломлена блистательная карьера самого знаменитого «птенца гнезда Петрова» князя Меншикова.

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Наслаждаемся началом осени! Еще нас ждут теплые деньки, но уже не за горами листопад, кленовые ковры под ногами и буйное разноцветье деревьев! Не болейте, и вдыхайте аромат уже просыпающейся осени!

С добрым утром, Монреаль! С добрым сентябрьским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

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