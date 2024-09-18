Хорошие новости для тех, кто платит ипотеку!

Эти изменения также распространятся на всех покупателей новых домов, даже если это не их первая покупка.
Продление срока амортизации ипотеки имеет свои плюсы и минусы. С одной стороны, это позволяет снизить ежемесячные платежи, что может быть значительным облегчением для заемщиков. С другой стороны, это увеличивает общую сумму процентов, выплачиваемых за весь срок кредита, на десятки тысяч долларов.
Эти меры направлены в первую очередь на рынки жилья в Торонто и Ванкувере, где средняя стоимость домов превышает миллион долларов и недоступна для молодых семей, даже с хорошими доходами.
Министр финансов Христя Фриланд заявила, что эти изменения направлены на создание справедливости между поколениями и позволят молодым канадцам осуществить свою мечту о покупке первого дома.Некоторые эксперты рынка недвижимости считают, что изменения в правилах ипотечного кредитования вряд ли смогут компенсировать высокие процентные ставки и дороговизну жилья. Несмотря на снижение процентных ставок, рынок недвижимости в Онтарио и в Британской Колумбии остается вялым и не показывает признаков значительного восстановления.
Строители жилья положительно оценивают увеличение максимального срока амортизации ипотеки с 25 до 30 лет.
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