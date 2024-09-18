Хорошие новости для тех, кто платит ипотеку!

С 15 декабря правила ипотечного кредитования в Канаде изменятся, чтобы сделать 30-летние ипотечные кредиты доступными для всех покупателей первой недвижимости, независимо от того, является ли она новой или уже существующей.

Эти изменения также распространятся на всех покупателей новых домов, даже если это не их первая покупка.

Продление срока амортизации ипотеки имеет свои плюсы и минусы. С одной стороны, это позволяет снизить ежемесячные платежи, что может быть значительным облегчением для заемщиков. С другой стороны, это увеличивает общую сумму процентов, выплачиваемых за весь срок кредита, на десятки тысяч долларов.

Эти меры направлены в первую очередь на рынки жилья в Торонто и Ванкувере, где средняя стоимость домов превышает миллион долларов и недоступна для молодых семей, даже с хорошими доходами.

Министр финансов Христя Фриланд заявила, что эти изменения направлены на создание справедливости между поколениями и позволят молодым канадцам осуществить свою мечту о покупке первого дома.Некоторые эксперты рынка недвижимости считают, что изменения в правилах ипотечного кредитования вряд ли смогут компенсировать высокие процентные ставки и дороговизну жилья. Несмотря на снижение процентных ставок, рынок недвижимости в Онтарио и в Британской Колумбии остается вялым и не показывает признаков значительного восстановления.

Строители жилья положительно оценивают увеличение максимального срока амортизации ипотеки с 25 до 30 лет.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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